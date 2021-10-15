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Кипр начал процедуру отзыва 45 «золотых паспортов» у инвесторов и членов их семей

Ведомости

Правительство Кипра сообщило о начале процедуры отзыва паспортов у 45 иностранцев, которые были получены в рамках инвестиционной программы республики. Об этом сообщает местное агентство «Kype» со ссылкой на официального представителя кабмина Мариоса Пелеканоса. 

«Кабинет министров решил запустить процесс отзыва кипрского гражданства у 39 инвесторов и шести членов их семей, а также отменить предыдущее решение кабмина о натурализации инвестора и зависимого члена его семьи», — сказал Пеликанов. По его словам, правительство продолжает изучать еще 47 случаев предоставления гражданства иностранным инвесторам и членам их семей.

Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 г. и была прекращена в ноябре прошлого года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе – 228. В 2013 г., когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления «золотые паспорта» получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций. 

В апреле 2021 г. независимая комиссия, специально созданная для проверки инвестиционной программы, пришла к выводу, что почти 3500 «золотых паспортов» из 6779 выданных правительством Кипра родственникам состоятельных инвесторов, были получены незаконно. 

В начале сентября 2020 г. кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных