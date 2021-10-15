Кипр начал процедуру отзыва 45 «золотых паспортов» у инвесторов и членов их семей
Правительство Кипра сообщило о начале процедуры отзыва паспортов у 45 иностранцев, которые были получены в рамках инвестиционной программы республики. Об этом сообщает местное агентство «Kype» со ссылкой на официального представителя кабмина Мариоса Пелеканоса.
«Кабинет министров решил запустить процесс отзыва кипрского гражданства у 39 инвесторов и шести членов их семей, а также отменить предыдущее решение кабмина о натурализации инвестора и зависимого члена его семьи», — сказал Пеликанов. По его словам, правительство продолжает изучать еще 47 случаев предоставления гражданства иностранным инвесторам и членам их семей.
Программа «гражданство за инвестиции» начала работать в 2007 г. и была прекращена в ноябре прошлого года. При президенте Тасосе Пападопулосе в рамках программы было предоставлено гражданство пяти инвесторам, при Димитрисе Христофиасе – 228. В 2013 г., когда кресло главы государства занял Никос Анастасиадис, программа была расширена, и в период его правления «золотые паспорта» получили 6546 человек. Это помогло привлечь в кипрскую экономику более 8 млрд евро инвестиций.
В апреле 2021 г. независимая комиссия, специально созданная для проверки инвестиционной программы, пришла к выводу, что почти 3500 «золотых паспортов» из 6779 выданных правительством Кипра родственникам состоятельных инвесторов, были получены незаконно.
В начале сентября 2020 г. кипрская газета Politis опубликовала список россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции в страну. По ее сведениям, в письме президента республики Никоса Анастадиаса был указан 141 человек, который в указанный период подал заявление на кипрское гражданство. Из них 34 заявителя классифицировались как «лица высокого риска», находящиеся под уголовным или административным преследованием или связанные с компаниями, в отношении которых возбуждены дела за нарушения закона.