ОАК назвала сумму инвестиций в программу самолета МС-21

МС-21 совершают порядка 40 сертификационных полетов в месяц. В испытаниях участвуют четыре опытных самолета МС-21-300, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14. Самолеты МС-21 уже выполнили более 680 полетов из необходимых для сертификации 800. «Это число может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от возможности отработать в одном полете несколько режимов», — уточнил гендиректор.