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ОАК назвала сумму инвестиций в программу самолета МС-21

Ведомости

Общая сумма инвестиций в проект среднемагистрального самолета МС-21 на сегодняшний день составила 220 млрд руб, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«На сегодняшний день инвестиции составили порядка 220 млрд. руб. и это не финальная цифра. В основном инвестиции в проект – это бюджетные средства, порядка 150 млрд., еще более 50 млрд. — это собственные и заемные средства, оставшаяся часть – это инвестиции “Ростеха”», — сообщил Слюсарь.

Более 170 млрд руб. из этих средств были направлены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту (НИОКР), остальные средства – на техническое перевооружение производства и систему после-продажного обслуживания.

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МС-21 совершают порядка 40 сертификационных полетов в месяц. В испытаниях участвуют четыре опытных самолета МС-21-300, еще два самолета – ресурсный и статический, кроме того, еще один опытный самолет с двигателем ПД-14. Самолеты МС-21 уже выполнили более 680 полетов из необходимых для сертификации 800. «Это число может измениться в большую или меньшую сторону, в зависимости от возможности отработать в одном полете несколько режимов», — уточнил гендиректор.

МС-21 – главный проект российского авиапрома, потенциальный конкурент самых распространенных в мире реактивных пассажирских самолетов – среднемагистральных Boeing 737 и Airbus 320/321. НИОКР по самолету стартовали в 2008 г., поднять самолет в воздух должны были впервые в 2017 г. Но тогда начались только первые летные испытания самолета.

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В конце 2018 г. на производителя композитного крыла для МС-21 – входящую в ОАК компанию «Аэрокомпозит» – были наложены санкции США, компания лишилась возможности покупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была передвинута на конец 2020 г., а старт поставок «Аэрофлоту» – на начало 2021 г. Теперь завершение сертификации ожидается в декабре этого года, старт поставок авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») — весной 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных