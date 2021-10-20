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Bloomberg: PayPal рассматривает возможность покупки Pinterest

Ведомости

Международная электронная платежная система PayPal рассматривает возможность покупки фотохостинга Pinterest, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

По данным собеседников агентства, PayPal обращался к Pinterest с вопросом о потенциальной сделке. Компании обсуждали возможную цену в $70 за акцию, что означало бы оценку всего Pinterest примерно в $39 млрд, отмечает издание. 

На фоне данных новостей акции Pinterest подорожали почти на 19%, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. На пике подорожания их стоимость достигала $66 за штуку, что на 18,74% больше показателя закрытия торгов предыдущего дня. Сейчас котировки снижаются, на 20.08 мск цена за бумагу составляла $61,47. 

Pinterest стала публичной в 2019 г., тогда инвесторы оценили компанию в $10 млрд, уточняет CNBC. Покупка фотохостинга PayPal укрепит позиции платежной системы на рынке социальной коммерции — процесса, когда компания отслеживает клики и покупки в ее собственных приложениях, что позволяет доказывать рекламодателям эффективность размещения на своих платформах. Процесс также может позволить компаниям получать процент от каждой транзакции.

В феврале этого года Financial Times сообщала, что Microsoft интересовалась покупкой Pinterest. Тогда издание сообщало, что рыночная стоимость фотохостинга за время пандемии выросла на 600%, достигнув $51 млрд. Собеседники издания подчеркивали, что Pinterest заявляла о желании оставаться независимой компанией. 

PayPal была создана в 1998 г. компанией Confinity. Позже, в результате слияния компаний Confinity и X.com — финансовой компании, основанной Илоном Маском, появилась PayPal Inc., которая начала обслуживать электронные аукционы, в том числе на eBay. В октябре 2002 г. компания PayPal была поглощена корпорацией eBay. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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