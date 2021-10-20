Bloomberg: PayPal рассматривает возможность покупки Pinterest

Pinterest стала публичной в 2019 г., тогда инвесторы оценили компанию в $10 млрд, уточняет CNBC. Покупка фотохостинга PayPal укрепит позиции платежной системы на рынке социальной коммерции — процесса, когда компания отслеживает клики и покупки в ее собственных приложениях, что позволяет доказывать рекламодателям эффективность размещения на своих платформах. Процесс также может позволить компаниям получать процент от каждой транзакции.