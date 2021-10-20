Bloomberg: PayPal рассматривает возможность покупки Pinterest
Международная электронная платежная система PayPal рассматривает возможность покупки фотохостинга Pinterest, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, PayPal обращался к Pinterest с вопросом о потенциальной сделке. Компании обсуждали возможную цену в $70 за акцию, что означало бы оценку всего Pinterest примерно в $39 млрд, отмечает издание.
На фоне данных новостей акции Pinterest подорожали почти на 19%, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. На пике подорожания их стоимость достигала $66 за штуку, что на 18,74% больше показателя закрытия торгов предыдущего дня. Сейчас котировки снижаются, на 20.08 мск цена за бумагу составляла $61,47.
Pinterest стала публичной в 2019 г., тогда инвесторы оценили компанию в $10 млрд, уточняет CNBC. Покупка фотохостинга PayPal укрепит позиции платежной системы на рынке социальной коммерции — процесса, когда компания отслеживает клики и покупки в ее собственных приложениях, что позволяет доказывать рекламодателям эффективность размещения на своих платформах. Процесс также может позволить компаниям получать процент от каждой транзакции.
В феврале этого года Financial Times сообщала, что Microsoft интересовалась покупкой Pinterest. Тогда издание сообщало, что рыночная стоимость фотохостинга за время пандемии выросла на 600%, достигнув $51 млрд. Собеседники издания подчеркивали, что Pinterest заявляла о желании оставаться независимой компанией.
PayPal была создана в 1998 г. компанией Confinity. Позже, в результате слияния компаний Confinity и X.com — финансовой компании, основанной Илоном Маском, появилась PayPal Inc., которая начала обслуживать электронные аукционы, в том числе на eBay. В октябре 2002 г. компания PayPal была поглощена корпорацией eBay.