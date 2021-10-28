Газпромбанк создал СП для разработки цифровых и финансовых сервисов

IBS Group — один из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения. Мацоцкий основал ее вместе с Анатолием Карачинским в 1992 г., до 1997 г. был ее исполнительным директором, а с 1999 по 2012 г. — гендиректором. В апреле IBS объявила о решении Мацоцкого и Карачинского в дальнейшем развивать свои бизнесы самостоятельно.