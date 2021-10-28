Газпромбанк создал СП для разработки цифровых и финансовых сервисов
Газпромбанк и входящая в группу «ГС-Инвест» компания IT_One создали совместное предприятие ГПБ-ИТ1, которое будет заниматься разработкой цифровых и финансовых секторов, сообщила пресс-служба банка. Компания IT_One входит в группу «ГС-Инвест», которая принадлежит Сергею Мацоцкому и Газпромбанку.
«Новая ИТ-компания будет сфокусирована на цифровизации банковского бизнеса и позволит Газпромбанку сформировать собственные компетенции в создании программного обеспечения с открытым исходным кодом. В ближайших планах «ГПБ-ИТ1» – разработка новых высоконагруженных технологических решений для Газпромбанка», — говорится в сообщении. Также компания будет развивать экосистему сервисов Газпромбанка, внедрять открытые API и развивать искусственный интеллект. Также банк получит возможность снизить зависимость от внешних подрядчиков, которые занимаются поддержкой и развитием автоматизированных банковских систем, добавили в пресс-службе.
На базе Центра разработки компании «ГПБ-ИТ1» Банк намерен активно развивать собственную технологическую экспертизу, укреплять команду ИТ-профессионалов, повышать эффективность процесса цифровизации. Уверен, что благодаря этому шагу Банк также значительно ускорит вывод новых решений и продуктов на рынок, приводятся в сообщении компании слова зампреда правления банка Дмитрия Зауэрса.
О том, что Газпромбанк и сооснователь IBS Мацоцкий создадут совместное предприятие, стало известно еще в июле 2020 г. Сергей Мацоцкий внесет в СП приобретенные при реорганизации группы IBS доли в системном интеграторе «Рубитех», ведущем поставщике решений для государственных финансов и управления БФТ и компании «Аренадата», развивающей платформу для управления большими данными на основе ПО с открытым кодом.
IBS Group — один из крупнейших в России поставщиков IT-услуг и программного обеспечения. Мацоцкий основал ее вместе с Анатолием Карачинским в 1992 г., до 1997 г. был ее исполнительным директором, а с 1999 по 2012 г. — гендиректором. В апреле IBS объявила о решении Мацоцкого и Карачинского в дальнейшем развивать свои бизнесы самостоятельно.