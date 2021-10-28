Основанный «Яндексом» стартап ClickHouse привлек $250 млн инвестиций

ClickHouse Inc. была создана в сентябре этого года, до этого «Яндекс» сам занимался созданием системы управления базами данных. Сначала «Яндекс» использовал систему для обработки задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 г., а в июне 2016 г. «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ. Ее сейчас используют в том числе Uber, Tesla, Spotify, Bloomberg, Alibaba и ByteDance, следует из сообщения «Яндекса».