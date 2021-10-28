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Основанный «Яндексом» стартап ClickHouse привлек $250 млн инвестиций

Ведомости

Компания ClickHouse Inc., созданная «Яндексом» вместе с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures из США, привлекла в ходе второго раунда $250 млн инвестиций, оценка компании превысила $2 млрд. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекса». 

Ключевыми инвесторами выступили фонды Coatue и Altimeter. Также в компанию вложились Index Ventures, Benchmark Capital, Lightspeed, Redpoint, Almaz, FirstMark, Lead Edge и сам «Яндекс».

«Созданная месяц назад при участии "Яндекса" компания ClickHouse Inc. привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций. По его итогам оценка компании достигла двух миллиардов долларов», — говорится в сообщении «Яндекса». 

Доли инвесторов в стартапе в компании не раскрывают. Как ранее сообщал vc, суммарно Benchmark Capital, Index Ventures, «Яндекс» и другие инвесторы вложили в ходе первого раунда инвестиций $50 млн.

ClickHouse Inc. была создана в сентябре этого года, до этого «Яндекс» сам занимался созданием системы управления базами данных. Сначала «Яндекс» использовал систему для обработки задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 г., а в июне 2016 г. «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ. Ее сейчас используют в том числе Uber, Tesla, Spotify, Bloomberg, Alibaba и ByteDance, следует из сообщения «Яндекса». 

Стартап направит привлеченные средства на развитие своего международного бизнеса. «В ближайшее время компания планирует вдвое увеличить штат. Расширенная команда продолжит разработку открытой системы управления базы данных Clickhouse и займется созданием коммерческих продуктов на ее основе. ClickHouse Inc. намерена выпустить облачную версию СУБД и ряд решений для крупного бизнеса», — отмечается в сообщении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных