Капитализация «Яндекса» на американской бирже впервые превысила $30 млрд

Аналитики ожидали удорожания акций в перспективе ближайшего года до $90 за штуку. Ожидания роста бумаг основаны в первую очередь на быстром развитии электронной коммерции и сильном росте денежных средств от поездок и рекламных предприятий, отмечали в сентябре аналитики «ВТБ капитала».