Капитализация «Яндекса» на американской бирже впервые превысила $30 млрд

По итогом торгов 3 ноября капитализация «Яндекса» на бирже Nasdaq в США впервые превысила $30 млрд, следует из данных Bloomberg. Рыночная стоимость головной структуры «Яндекса» Yandex N.V составила $30,119 млрд.
Акции компании по итогам прошедших торгов стоили $84 за бумагу, за день подорожание составило 1,31%. На Nasdaq торгуются обыкновенные акции Yandex N.V. класса A и акции класса B.
Акции «Яндекса» размещены также на Московской бирже, их стоимость впервые превысила 6000 руб. Капитализация Yandex по итогам торгов 3 ноября на Московской бирже составила 1,95 трлн руб.
Аналитики ожидали удорожания акций в перспективе ближайшего года до $90 за штуку. Ожидания роста бумаг основаны в первую очередь на быстром развитии электронной коммерции и сильном росте денежных средств от поездок и рекламных предприятий, отмечали в сентябре аналитики «ВТБ капитала».
Общая выручка «Яндекса» в III квартале выросла на 52% в годовом выражении — до 91,3 млрд руб. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., чистый убыток «Яндекса» составил 3,9 млрд руб., сообщила компания 27 октября.