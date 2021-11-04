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Капитализация «Яндекса» на американской бирже впервые превысила $30 млрд

Ведомости

По итогом торгов 3 ноября капитализация «Яндекса» на бирже Nasdaq в США впервые превысила $30 млрд, следует из данных Bloomberg. Рыночная стоимость головной структуры «Яндекса» Yandex N.V составила $30,119 млрд. 

Акции компании по итогам прошедших торгов стоили $84 за бумагу, за день подорожание составило 1,31%. На Nasdaq торгуются обыкновенные акции Yandex N.V. класса A и акции класса B.

Акции «Яндекса» размещены также на Московской бирже, их стоимость впервые превысила 6000 руб. Капитализация Yandex по итогам торгов 3 ноября на Московской бирже составила 1,95 трлн руб.

Аналитики ожидали удорожания акций в перспективе ближайшего года до $90 за штуку. Ожидания роста бумаг основаны в первую очередь на быстром развитии электронной коммерции и сильном росте денежных средств от поездок и рекламных предприятий, отмечали в сентябре аналитики «ВТБ капитала». 

Общая выручка «Яндекса» в III квартале выросла на 52% в годовом выражении — до 91,3 млрд руб. По итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 г., чистый убыток «Яндекса» составил 3,9 млрд руб., сообщила компания 27 октября.

Ранее по теме: Почему акции «Яндекса» дорожают несмотря на убытки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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