«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год

Источник, близкий к компании, сказал, что размещение перенесено на начало следующего года. По правилам размещения на NYSE, где ориентировочно 4 ноября должны были начаться торги ADS «Делимобиля», компания должна была уложиться со стартом этого процесса до середины ноября. В противном случае размещение должно было быть перенесено на следующий год.