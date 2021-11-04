«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год
Каршеринговая компания «Делимобиль» решила перенести первичное размещение акций, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — сказал собеседник издания.
Источник, близкий к компании, сказал, что размещение перенесено на начало следующего года. По правилам размещения на NYSE, где ориентировочно 4 ноября должны были начаться торги ADS «Делимобиля», компания должна была уложиться со стартом этого процесса до середины ноября. В противном случае размещение должно было быть перенесено на следующий год.
IPO Делимобиля предполагало двойно листинг — на NYSE и на Московской бирже, но торги должны были быть запущены одновременно.
Reuters со ссылкой на источники писал, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». Документы для IPO в Нью-Йорке компания подала в начале октября.