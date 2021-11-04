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Бизнес

«Делимобиль» перенес IPO на 2022 год

Ведомости

Каршеринговая компания «Делимобиль» решила перенести первичное размещение акций, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. 

«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — сказал собеседник издания.

Источник, близкий к компании, сказал, что размещение перенесено на начало следующего года. По правилам размещения на NYSE, где ориентировочно 4 ноября должны были начаться торги ADS «Делимобиля», компания должна была уложиться со стартом этого процесса до середины ноября. В противном случае размещение должно было быть перенесено на следующий год. 

IPO Делимобиля предполагало двойно листинг — на NYSE и на Московской бирже, но торги должны были быть запущены одновременно.

Reuters со ссылкой на источники писал, что в итоге сервис намерен привлечь около $350 млн. В числе банков — организаторов размещения источники агентства назвали Bank of America, Citi, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал». Документы для IPO в Нью-Йорке компания подала в начале октября.

Ранее по теме: Гендиректор «Делимобиля» раскрыл подробности выхода компании на IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных