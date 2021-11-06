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Спилберг продал свою 86-метровую яхту и заказал судно побольше

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Кинорежиссер Стивен Спилберг продал свою 86-метровую яхту Seven Seas, сообщили Bloomberg и Forbes. Спилберг уже заказал у голландской компании Oceanco новую 109-метровую суперъяхту.

По данным СМИ, яхту Seven Seas приобрела компания Zekelman Investments, которая связана с канадским сталелитейным бизнесменом Барри Зекельманом. Одна из его дочерних компаний производила сталь для строительства стены на границе с Мексикой в Аризоне. 

Сумма сделки неизвестна, но ранее Спилберг оценивал стоимость яхты в $158 млн. Судно может вместить 20 гостей и 28 членов экипажа, палубы изготовлены из тикового дерева. Seven Seas имеет девять кают, вертолетную площадку и кинотеатр, уточняет Forbes.

Издание оценивает состояние Зекельмана в $2,3 млрд, Спилберга — в $3,7 млрд.

Стивен Спилберг является обладателем трех премий «Оскар»: два он получил за «Список Шиндлера» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», еще один — за режиссуру «Спасти рядового Райана». 

По данным Национальной ассоциации производителей морской техники, которые приводит Forbes, в прошлом году на фоне пандемии продажи лодок в США достигли самого высокого уровня за 13 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных