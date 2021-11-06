Спилберг продал свою 86-метровую яхту и заказал судно побольше
По данным СМИ, яхту Seven Seas приобрела компания Zekelman Investments, которая связана с канадским сталелитейным бизнесменом Барри Зекельманом. Одна из его дочерних компаний производила сталь для строительства стены на границе с Мексикой в Аризоне.
Сумма сделки неизвестна, но ранее Спилберг оценивал стоимость яхты в $158 млн. Судно может вместить 20 гостей и 28 членов экипажа, палубы изготовлены из тикового дерева. Seven Seas имеет девять кают, вертолетную площадку и кинотеатр, уточняет Forbes.
Издание оценивает состояние Зекельмана в $2,3 млрд, Спилберга — в $3,7 млрд.
Стивен Спилберг является обладателем трех премий «Оскар»: два он получил за «Список Шиндлера» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», еще один — за режиссуру «Спасти рядового Райана».
По данным Национальной ассоциации производителей морской техники, которые приводит Forbes, в прошлом году на фоне пандемии продажи лодок в США достигли самого высокого уровня за 13 лет.