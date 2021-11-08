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В TCS Group появится еще один исполнительный директор

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Член правления TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка»), бывший замминистра энергетики России Павел Федоров станет исполнительным директором (сo-CEO) группы вместе с Оливером Хьюзом, говорится в сообщении компании.

«Будучи сo-CEO директорами холдинга TCS Group, Оливер и Павел будут работать вместе, чтобы развивать российский бизнес, поддерживать высокую прибыльность, расширять бизнес "Тинькофф" в новых регионах, разрабатывать новые продукты и технологические компетенции и повышать ценность для акционеров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Хьюз сосредоточится на поддержании финансовой дисциплины компании, стимулировании организационного развития, управлении талантами, передовых бизнес-операциях, запуске продуктов и технологическом лидерстве группы как в России, так и на международном уровне. Основными направлениями работы Федорова станут стратегическое развитие компании, повышение компетенции «Тинькофф» в построении долгосрочных финансовых и стратегических партнерских отношений и «выход на новые привлекательные рынки и географические регионы».

Кроме того, в компании появится должность финансового директора. Ее займет Илья Писемский, который на данный момент является финансовым директором «Тинькофф банка». Он будет отвечать за надзор за всей финансовой деятельностью бизнеса «Тинькофф» в России и за рубежом. Место финансового директора «Тинькофф банка» займет нынешний заместитель Писемского Павел Токарев. Отмечается, что все изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.

До TCS Group Федоров 13 лет занимался развитием сферы сфере телекоммуникаций, медиа и технологического инвестиционного банкинга в Morgan Stanley в Лондоне и Москве. В 2012 г. он стал заместителем министра энергетики России. После этого занимал руководящие должности в «Норникеле», «Роснефти» и «компаниях, торгующихся на LSE в сфере природных ресурсов», отметили в «Тинькофф».

Ранее о кадровых изменениях группа сообщила в конце марта этого года. Тогда стало известно, что Хьюз покинул свой пост председателя правления «Тинькофф банка» в связи с назначением на должность CEO в недавно расширенном совете директоров TCS Group. Его место тогда занял Станислав Близнюк.

11 октября Банк России включил «Тинькофф банк» в перечень системно значимых кредитных организаций страны. С начала года к 1 августа его активы выросли на 20% до 983 млрд руб.

Ранее по теме: Оливер Хьюз покинул пост председателя правления «Тинькофф Банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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