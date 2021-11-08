В TCS Group появится еще один исполнительный директор

Кроме того, в компании появится должность финансового директора. Ее займет Илья Писемский, который на данный момент является финансовым директором «Тинькофф банка». Он будет отвечать за надзор за всей финансовой деятельностью бизнеса «Тинькофф» в России и за рубежом. Место финансового директора «Тинькофф банка» займет нынешний заместитель Писемского Павел Токарев. Отмечается, что все изменения вступят в силу с 1 декабря этого года.