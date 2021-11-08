Суд оштрафовал Telegram и Google еще на 6 млн рублей
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб, а также Google на 2 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.
«Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 руб. 00 коп.», — говорится в сообщении. Google оштрафован по той же статье на 2 млн руб.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в 2021 г. за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн. Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в отношении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.