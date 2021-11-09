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«Белэнерго» опроверг сообщения об приостановке поставкок электричества Украине

Ведомости

«Белэнерго» продолжит поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь, сообщила пресс-служба компании, комментируя сообщения СМИ о приостановке экспорта электричества на Украину.

«Белоруссия продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). В пресс-службе рассказали, что письмо компании об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планируется поставлять электроэнергию в ноябре. 

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что «Белэнерго» направила письмо участникам энергетического рынка, в котором сообщила, что с ноября не будет поставлять электричество в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров. Депутат Евгений Шевченко объяснял, что такое решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта на Украину.

В феврале 2021 г. Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии и у России. До этого последняя поставка из России была в марте 2020 г. В мае Украина снова запретила поставки из Белоруссии и России до октября, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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