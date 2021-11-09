«Белэнерго» опроверг сообщения об приостановке поставкок электричества Украине
«Белэнерго» продолжит поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь, сообщила пресс-служба компании, комментируя сообщения СМИ о приостановке экспорта электричества на Украину.
«Белоруссия продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). В пресс-службе рассказали, что письмо компании об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым не планируется поставлять электроэнергию в ноябре.
Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что «Белэнерго» направила письмо участникам энергетического рынка, в котором сообщила, что с ноября не будет поставлять электричество в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров. Депутат Евгений Шевченко объяснял, что такое решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта на Украину.
В феврале 2021 г. Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии и у России. До этого последняя поставка из России была в марте 2020 г. В мае Украина снова запретила поставки из Белоруссии и России до октября, писал «Интерфакс».