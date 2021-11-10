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Evraz оценила расходы из-за повышения НДПИ в $250-300 млн со следующего года

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Группа Evraz оценила дополнительные расходы от новых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в $250-300 млн, начиная со следующего года. Об этом сообщил вице-президент по финансам Evraz Николай Иванов в ходе дня инвестора. 

«Мы примерно оцениваем эффект от новых налогов, которые анонсированы с начала следующего года, в диапазоне приблизительно $250-300 млн», — сказал Иванов (цитата по «Прайм»). 

Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире. Компания Романа Абрамовича Greenleas International Holdings Ltd. является крупнейшим акционером Evraz (28,64% голосующих акций), еще 19,32% принадлежит Abiglaze Ltd. Александра Абрамова, 9,65% — Crosland Global Limited Александра Фролова, 5,74% — Геннадию Козовому, 3,01% — Максиму Воробьеву. 

В сентябре этого года правительство одобрило акциз на сталь, а также повышение НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и удобрения. Все эти нововведения вступают в силу с 1 января 2022 г. Повышение НДПИ для металлургов заменят действующие с августа 2021 г. экспортные пошлины на сталь и цветные металлы.

В 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно привлечь в бюджет более 500 млрд руб. Основная суть законодательных изменений – привязка НДПИ к котировкам на это сырье на мировых рынках. В ходе дискуссий между правительством и бизнесом были найдены компромиссные варианты ставки НДПИ при добыче железной руды – 4,8% (вместо предлагаемых Минфином 5,5%) и ставки акциза на жидкую сталь – 2,7% (вместо 3%). Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе, был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

В конце октября ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повышенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг. В письме «Русская сталь» указывала, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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