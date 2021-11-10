Evraz оценила расходы из-за повышения НДПИ в $250-300 млн со следующего года

В сентябре этого года правительство одобрило акциз на сталь, а также повышение НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и удобрения. Все эти нововведения вступают в силу с 1 января 2022 г. Повышение НДПИ для металлургов заменят действующие с августа 2021 г. экспортные пошлины на сталь и цветные металлы.