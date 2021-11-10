Evraz оценила расходы из-за повышения НДПИ в $250-300 млн со следующего года
«Мы примерно оцениваем эффект от новых налогов, которые анонсированы с начала следующего года, в диапазоне приблизительно $250-300 млн», — сказал Иванов (цитата по «Прайм»).
Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире. Компания Романа Абрамовича Greenleas International Holdings Ltd. является крупнейшим акционером Evraz (28,64% голосующих акций), еще 19,32% принадлежит Abiglaze Ltd. Александра Абрамова, 9,65% — Crosland Global Limited Александра Фролова, 5,74% — Геннадию Козовому, 3,01% — Максиму Воробьеву.
В сентябре этого года правительство одобрило акциз на сталь, а также повышение НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и удобрения. Все эти нововведения вступают в силу с 1 января 2022 г. Повышение НДПИ для металлургов заменят действующие с августа 2021 г. экспортные пошлины на сталь и цветные металлы.
В 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно привлечь в бюджет более 500 млрд руб. Основная суть законодательных изменений – привязка НДПИ к котировкам на это сырье на мировых рынках. В ходе дискуссий между правительством и бизнесом были найдены компромиссные варианты ставки НДПИ при добыче железной руды – 4,8% (вместо предлагаемых Минфином 5,5%) и ставки акциза на жидкую сталь – 2,7% (вместо 3%). Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе, был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.
В конце октября ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повышенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг. В письме «Русская сталь» указывала, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».