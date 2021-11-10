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Evraz рассматривает листинг на Мосбирже

Ведомости

Металлургический холдинг Evraz рассматривает возможность проведения листинга на Московской бирже. Об этом рассказал на дне инвестора компании вице-президент по финансам (CFO) Николай Иванов.

Он добавил, что Evraz при этом намерен сохранить свой листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания провела первичное размещение акций на LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), в 2011 г. она получила в Лондоне премиальный листинг.

Выручка Evraz за первое полугодие 2021 г. составила $6,2 млрд, что на 24% больше аналогичного показателя за прошлый год. Чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года выросла в 2,4 раза до $1,2 млрд против $513 млн годом ранее.

Последние два года компания объявляет дивиденды в размере не менее $300 млн в год в виде полугодовых платежей по $150 млн по итогам промежуточных и годовых результатов. В этом году дивиденды уже были начислены за I квартал и по итогам полугодия. Иванов заявил в среду, что совет директоров на фоне сильных результатов за III квартал рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев в конце ноября или начале декабря.

Крупнейший акционер Evraz — Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича с 28,64% голосующих акций. Еще 19,32% компании принадлежит Александру Абрамову. Среди других владельцев — Александр Фролов (9,65% голосующих акций), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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