Evraz рассматривает листинг на Мосбирже
Он добавил, что Evraz при этом намерен сохранить свой листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания провела первичное размещение акций на LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), в 2011 г. она получила в Лондоне премиальный листинг.
Выручка Evraz за первое полугодие 2021 г. составила $6,2 млрд, что на 24% больше аналогичного показателя за прошлый год. Чистая прибыль за первые шесть месяцев текущего года выросла в 2,4 раза до $1,2 млрд против $513 млн годом ранее.
Последние два года компания объявляет дивиденды в размере не менее $300 млн в год в виде полугодовых платежей по $150 млн по итогам промежуточных и годовых результатов. В этом году дивиденды уже были начислены за I квартал и по итогам полугодия. Иванов заявил в среду, что совет директоров на фоне сильных результатов за III квартал рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев в конце ноября или начале декабря.
Крупнейший акционер Evraz — Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича с 28,64% голосующих акций. Еще 19,32% компании принадлежит Александру Абрамову. Среди других владельцев — Александр Фролов (9,65% голосующих акций), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).