Evraz рассматривает листинг на Мосбирже

Последние два года компания объявляет дивиденды в размере не менее $300 млн в год в виде полугодовых платежей по $150 млн по итогам промежуточных и годовых результатов. В этом году дивиденды уже были начислены за I квартал и по итогам полугодия. Иванов заявил в среду, что совет директоров на фоне сильных результатов за III квартал рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев в конце ноября или начале декабря.