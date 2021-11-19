Производители газировки сообщили о проблемах с поставками ингредиентов из Китая
Российские производители продуктов и напитков столкнулись со сложностями с импортом ингредиентов из Китая из-за загрузки дальневосточных портов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании. Сроки разгрузки постоянно сдвигаются, поэтому у компаний могут закончиться запасы сырья перед высоким предновогодним сезоном.
О трудностях с поставками лимонной кислоты из Китая для производства безалкогольных напитков заявил президент «Союзнапитков» Максим Новиков. В PepsiCo изданию подтвердили, что есть серьезная проблема с поставками некоторых ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. В компании рассказали, что сырье уже долго находится в порту Восточный и ждет отправки на заводы. Если они не получат сырье вовремя, производство может сократиться. Новиков добавил, что длительный разрыв логистической цепочки может привести к росту цен. В Coca-Cola HBC, Nestle, Mars и Danone не ответили на запросы издания.
По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, у поставщиков есть «критические логистические проблемы» с контейнерными перевозками упаковки, оборудования и пищевых ингредиентов. В портах Дальнего Востока разгрузка может затягиваться до 30 дней из-за большого скопления грузов.
В ГК «Белстар» (крупный поставщик смесей и ингредиентов для пищевой промышленности) рассказали, что в России начинается ажиотаж из-за нехватки сырья, что приводит к росту цен. В группе компаний отметили, что импорт сырья из Китая происходит с задержками на всех этапах.
Собеседник издания в одной из экспедиторских компаний рассказал, что в портах Дальнего Востока образовались пробки из-за большой загрузки и одновременно кратно выросло число заказов от импортеров в России. Источник издания в крупной пищевой компании добавил, что при решении проблемы нет координации между министерствами и ведомствами. В Минтрансе и Минсельхозе изданию не предоставили комментариев. В ГК «Белстар» ищут новых поставщиков в других странах и надеются, что ситуация стабилизируется к концу марта 2022 г. после Олимпийских игр и Нового года в Китае.