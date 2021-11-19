Производители газировки сообщили о проблемах с поставками ингредиентов из Китая

О трудностях с поставками лимонной кислоты из Китая для производства безалкогольных напитков заявил президент «Союзнапитков» Максим Новиков. В PepsiCo изданию подтвердили, что есть серьезная проблема с поставками некоторых ингредиентов, в том числе лимонной кислоты. В компании рассказали, что сырье уже долго находится в порту Восточный и ждет отправки на заводы. Если они не получат сырье вовремя, производство может сократиться. Новиков добавил, что длительный разрыв логистической цепочки может привести к росту цен. В Coca-Cola HBC, Nestle, Mars и Danone не ответили на запросы издания.