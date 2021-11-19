AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Ранее о планах AstraZeneca подать заявку на регистрацию своего препарата в РФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи на площадке Bell Club.Live. Он пояснил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. При этом он отметил, что AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.