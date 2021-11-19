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AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

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Компания AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию в России вакцины от коронавируса собственной разработки, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу компании.

«AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ», — сообщили в компании.

Ранее о планах AstraZeneca подать заявку на регистрацию своего препарата в РФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи на площадке Bell Club.Live. Он пояснил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. При этом он отметил, что AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

В декабре 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины AstraZeneca. Вакцинация комбинацией препаратов AstraZeneca и «Спутник лайт», по предварительным данным исследования в Азербайджане, провоцирует высокий рост антител к коронавирусу, в сентябре сообщал РФПИ. В конце августа РФПИ также сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и AstraZeneсa. Антитела выработались у 100% добровольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных