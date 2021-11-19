AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Компания AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию в России вакцины от коронавируса собственной разработки, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу компании.
«AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ», — сообщили в компании.
Ранее о планах AstraZeneca подать заявку на регистрацию своего препарата в РФ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи на площадке Bell Club.Live. Он пояснил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. При этом он отметил, что AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.
В декабре 2020 г. РФПИ, Научный центр им. Гамалеи, группа компаний «Р-фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных исследований первого компонента «Спутника V» («Спутник лайт») и вакцины AstraZeneca. Вакцинация комбинацией препаратов AstraZeneca и «Спутник лайт», по предварительным данным исследования в Азербайджане, провоцирует высокий рост антител к коронавирусу, в сентябре сообщал РФПИ. В конце августа РФПИ также сообщил об успешных испытаниях «коктейля» «Спутника V» и AstraZeneсa. Антитела выработались у 100% добровольцев.