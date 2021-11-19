«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина
«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 руб. (до 2200 руб.) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 г.», — сказала Спивакова.
По ее словам, текущие цены на авиатопливо находятся на историческом максимуме.
«В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 г., а с октября превышала 50 000 руб. за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила она.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила авиаперевозчикам активнее закупать топливо на бирже, что должно привезти к насыщению внутреннего рынка и понижению начальных максимальных цен.
В то же время с 1 августа 2019 г. в России действует демпферный механизм на авиакеросин. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.