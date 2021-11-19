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«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор из-за роста стоимости керосина в 2021 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика Юлию Спивакову.

«Аэрофлот» с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 руб. (до 2200 руб.) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 г.», — сказала Спивакова.

По ее словам, текущие цены на авиатопливо находятся на историческом максимуме.

«В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 г., а с октября превышала 50 000 руб. за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — отметила она.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила авиаперевозчикам активнее закупать топливо на бирже, что должно привезти к насыщению внутреннего рынка и понижению начальных максимальных цен.

В то же время с 1 августа 2019 г. в России действует демпферный механизм на авиакеросин. Он начинает работать, когда экспортная цена топлива превышает условный уровень внутренних цен на керосин в России (для 2021 г. показатель установлен на уровне 53 250 руб. за тонну). По аналогии с демпфером на бензин и дизтопливо он выплачивается за каждую тонну потребленного топлива. Но демпферную надбавку к обратному акцизу могут получить не переработчики нефти (как в случае с автомобильным топливом), а авиакомпании для компенсации убытков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных