Газета
Бизнес

Минфин и «Почта России» раскрыли детали проекта по онлайн-продаже вина

Ведомости

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина планируется начать 31 марта 2022 г. в Москве и в Московской области, продлится он до 2024 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минфин. Продавать вино смогут сами производители на специализированном сайте «Почты России».

По словам собеседника издания в правительстве, на совещании у помощника президента Максима Орешкина в сентябре было принято решение расширить тестовый проект на новые регионы, кроме Москвы и Подмосковья. Издание направило запрос в правительство. 

В «Почте России» изданию рассказали, что пилотный проект пройдет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. В компании пояснили, что географию эксперимента расширили по просьбе Минсельхоза. В регионах проведения пилотного проекта хорошо развита логистическая инфраструктура, а также они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 г.

В Минфине добавили, что законопроект был разработан для поддержки российского виноделия и для изменения баланса на рынке в пользу отечественного вина. Документ находится на межведомственном согласовании. В министерстве рассказали, что возраст покупателей будут контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность. Минцифры предложило подтверждать возраст покупателей через портал госуслуг при получении заказа, отметили в Минфине. Издание направило запрос в Минцифры, однако там ответили, что законопроект находится в зоне ответственности Минфина. 

В Минздраве и Роспотребнадзоре не ответили на запросы издания. Ранее ведомства выступали против онлайн-продажи алкоголя, потому что расширение каналов торговли алкоголем противоречит госполитике по снижению чрезмерного потребления алкоголя. 

Ранее по теме: Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных