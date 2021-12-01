Минфин и «Почта России» раскрыли детали проекта по онлайн-продаже вина
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина планируется начать 31 марта 2022 г. в Москве и в Московской области, продлится он до 2024 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минфин. Продавать вино смогут сами производители на специализированном сайте «Почты России».
По словам собеседника издания в правительстве, на совещании у помощника президента Максима Орешкина в сентябре было принято решение расширить тестовый проект на новые регионы, кроме Москвы и Подмосковья. Издание направило запрос в правительство.
В «Почте России» изданию рассказали, что пилотный проект пройдет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. В компании пояснили, что географию эксперимента расширили по просьбе Минсельхоза. В регионах проведения пилотного проекта хорошо развита логистическая инфраструктура, а также они вошли в топ-10 по потреблению винодельческой продукции в 2020 г.
В Минфине добавили, что законопроект был разработан для поддержки российского виноделия и для изменения баланса на рынке в пользу отечественного вина. Документ находится на межведомственном согласовании. В министерстве рассказали, что возраст покупателей будут контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность. Минцифры предложило подтверждать возраст покупателей через портал госуслуг при получении заказа, отметили в Минфине. Издание направило запрос в Минцифры, однако там ответили, что законопроект находится в зоне ответственности Минфина.
В Минздраве и Роспотребнадзоре не ответили на запросы издания. Ранее ведомства выступали против онлайн-продажи алкоголя, потому что расширение каналов торговли алкоголем противоречит госполитике по снижению чрезмерного потребления алкоголя.