Минфин и «Почта России» раскрыли детали проекта по онлайн-продаже вина

В Минфине добавили, что законопроект был разработан для поддержки российского виноделия и для изменения баланса на рынке в пользу отечественного вина. Документ находится на межведомственном согласовании. В министерстве рассказали, что возраст покупателей будут контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность. Минцифры предложило подтверждать возраст покупателей через портал госуслуг при получении заказа, отметили в Минфине. Издание направило запрос в Минцифры, однако там ответили, что законопроект находится в зоне ответственности Минфина.