Илон Маск задумался об уходе с работы и карьере блогера

Ранее сегодня Маск продал более 934 000 акций Tesla на общую сумму $963 млн. Бизнесмен пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в компании. В общей сложности бизнесмен продал около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в «Твиттере», стоит ли ему это сделать. Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%. Акции Tesla подешевели на 18 % с пика 4 ноября, когда Маск выгрузил свои акции.