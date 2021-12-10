Илон Маск задумался об уходе с работы и карьере блогера
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск после продажи 11 млн акций компании заявил, что рассматривает возможность ухода с работы, чтобы впоследствии стать влиятельным блогером. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — написал он, спросив аудиторию, что она думает об этой идее. Пользователи в ответ предложили Маску помочь с продвижением его каналов.
Ранее сегодня Маск продал более 934 000 акций Tesla на общую сумму $963 млн. Бизнесмен пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в компании. В общей сложности бизнесмен продал около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в «Твиттере», стоит ли ему это сделать. Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%. Акции Tesla подешевели на 18 % с пика 4 ноября, когда Маск выгрузил свои акции.
Он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в $266 млрд которое только в этом году выросло на $110 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Маск возглавляет Tesla и SpaceX. Компания Tesla была основана им в 2003 г., SpaceX в 2002 г.
thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021