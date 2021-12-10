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Илон Маск задумался об уходе с работы и карьере блогера

Ведомости

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск после продажи 11 млн акций компании заявил, что рассматривает возможность ухода с работы, чтобы впоследствии стать влиятельным блогером. Об этом он написал у себя в Twitter. 

«Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером», — написал он, спросив аудиторию, что она думает об этой идее. Пользователи в ответ предложили Маску помочь с продвижением его каналов. 

Ранее сегодня Маск продал более 934 000 акций Tesla на общую сумму $963 млн. Бизнесмен пятую неделю подряд сокращает свою долю в компании, выполняя свое обещание продать до 10% своей доли в компании. В общей сложности бизнесмен продал около 11 млн акций компании с тех пор, как спросил своих подписчиков в «Твиттере», стоит ли ему это сделать. Бизнесмену необходимо продать еще 6 млн акций, чтобы достигнуть обещанного порога в 10%. Акции Tesla подешевели на 18 % с пика 4 ноября, когда Маск выгрузил свои акции. 

Он остается самым богатым человеком в мире с состоянием в $266 млрд которое только в этом году выросло на $110 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Маск возглавляет Tesla и SpaceX. Компания Tesla была основана им в 2003 г., SpaceX в 2002 г. 

Ранее по теме: Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных