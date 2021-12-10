Reuters: «Белоруснефть» не будет поставлять нефть в ФРГ по «Дружбе» из-за санкций

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании ввели новые санкции против Белоруссии вслед за США. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые якобы участвовали в перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран ЕС. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей.