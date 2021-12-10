Reuters: «Белоруснефть» не будет поставлять нефть в ФРГ по «Дружбе» из-за санкций
Компания «Белоруснефть» отказалась от планов начать экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» в 2022 г. из-за введения санкций Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
««Белоруснефть» может перенаправить экспортную нефть на свои внутренние заводы, сообщают трейдеры, что приведет к снижению поставок российской нефти в страну», — пишет агентство.
В ноябре текущего года «Белоруснефть» объявила тендер на продажу нефти в Германию в следующем году, но компания продала лишь часть запланированного на экспорт объема нефти — порядка 40 000 тонн в месяц компании Shell. План поставок был отменен после введения санкций, отмечают источники Reuters.
Ранее Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании ввели новые санкции против Белоруссии вслед за США. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые якобы участвовали в перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран ЕС. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей.