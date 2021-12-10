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Reuters: «Белоруснефть» не будет поставлять нефть в ФРГ по «Дружбе» из-за санкций

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Компания «Белоруснефть» отказалась от планов начать экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» в 2022 г. из-за введения санкций Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

««Белоруснефть» может перенаправить экспортную нефть на свои внутренние заводы, сообщают трейдеры, что приведет к снижению поставок российской нефти в страну», — пишет агентство.

В ноябре текущего года «Белоруснефть» объявила тендер на продажу нефти в Германию в следующем году, но компания продала лишь часть запланированного на экспорт объема нефти — порядка 40 000 тонн в месяц компании Shell. План поставок был отменен после введения санкций, отмечают источники Reuters.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании ввели новые санкции против Белоруссии вслед за США. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые якобы участвовали в перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран ЕС. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей.

Ранее по теме: Белоруссия с 1 января введет продовольственное эмбарго на товары из США, ЕС и Канады

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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