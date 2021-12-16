«Циан» допустил увеличение доли акций на бирже в два раза

Совладельцы Cian, по словам Мельникова, фонды прямых инвестиций, и длительность их инвестиций в компанию ограничена сроками жизни фондов. «Им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO (secondary public offering, вторичное размещение акций. — РБК) возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться», — отметил Мельников. По его словам, сейчас ликвидность акций компании достаточно низкая, а вторичное размещение на бирже может повысить инвестиционную привлекательность Cian.