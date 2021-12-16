«Циан» допустил увеличение доли акций на бирже в два раза
Совладельцы Cian, по словам Мельникова, фонды прямых инвестиций, и длительность их инвестиций в компанию ограничена сроками жизни фондов. «Им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO (secondary public offering, вторичное размещение акций. — РБК) возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться», — отметил Мельников. По его словам, сейчас ликвидность акций компании достаточно низкая, а вторичное размещение на бирже может повысить инвестиционную привлекательность Cian.
Компания провела IPO в начале ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мосбирже. 5 ноября она объявила, что в ходе IPO разместит 18,2 млн американских депозитарных акций по $16 за акцию. Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.