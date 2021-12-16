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«Циан» допустил увеличение доли акций на бирже в два раза

Ведомости

Компания Cian (владелец онлайн-сервиса объявлений об аренде и продаже жилья «Циан») в среднесрочной перспективе планирует увеличить долю акций, которые торгуются на бирже, примерно в два раза — до 50%, сообщил в интервью РБК генеральный директор и акционер компании Максим Мельников.

Совладельцы Cian, по словам Мельникова, фонды прямых инвестиций, и длительность их инвестиций в компанию ограничена сроками жизни фондов. «Им надо будет в какой-то момент выходить, поэтому SPO (secondary public offering, вторичное размещение акций. — РБК) возможно в течение нескольких лет. Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. Думаю, в какой-то момент на бирже будет больше 50% торговаться», — отметил Мельников. По его словам, сейчас ликвидность акций компании достаточно низкая, а вторичное размещение на бирже может повысить инвестиционную привлекательность Cian.

Компания провела IPO в начале ноября на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мосбирже. 5 ноября она объявила, что в ходе IPO разместит 18,2 млн американских депозитарных акций по $16 за акцию. Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. 

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.

Ранее по теме: ЦИАН объявил цену первичного размещения депозитарных акций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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