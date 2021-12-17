Госдума приняла закон об отсрочке обязательств турфирм перед туристами

В Ростуризме, в свою очередь, подчеркнули, что отсрочка распространяется в основном на туры по Европе и Юго-Восточной Азии, потому что большинство стран в этих регионах до сих пор закрыты для посещения туристов. По данным ведомства, в 2021 г. туроператоры закрыли уже более 80% долгов за 2020 г. — общая сумма долга сократилась с 44 до 7 млрд руб. «Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств», — пояснили в Ростуризме.