Госдума приняла закон об отсрочке обязательств турфирм перед туристами
Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отсрочке выполнения обязательств туроператоров перед туристами по отмененным турам, приобретенным до начала пандемии COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма. Речь идет о турах в страны, которые до сих пор закрыты для туристических поездок. Инициатором продления стала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым.
Как отметил Тарбаев, туроператоры получат дополнительную возможность для выполнения обязательств по всем турам, которые были приобретены до 31 марта 2020 г. «Безусловно, решение о продлении [отсрочки] важно, люди должны иметь возможность получить свои деньги обратно либо получить услугу. Также продление этого постановления даст возможность бизнесу выполнить свои обязательства перед россиянами», — отметил Тарбаев.
В Ростуризме, в свою очередь, подчеркнули, что отсрочка распространяется в основном на туры по Европе и Юго-Восточной Азии, потому что большинство стран в этих регионах до сих пор закрыты для посещения туристов. По данным ведомства, в 2021 г. туроператоры закрыли уже более 80% долгов за 2020 г. — общая сумма долга сократилась с 44 до 7 млрд руб. «Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек из 1,3 млн человек, купивших туры. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств», — пояснили в Ростуризме.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что российские туроператоры находятся на грани банкротства из-за истечения срока действия моратория на выплаты клиентам по отмененным из-за пандемии турпоездкам. По ее словам, в 2021 г. туристическая отрасль не смогла вернуться к допандемийному уровню доходности из-за закрытия большинства направлений. Если бы правительство не продлило срок выполнения обязательств туроператоров перед клиентам, то 60% туроператоров стали бы банкротами, следует из данных АТОР.