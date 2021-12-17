Oracle ведет переговоры о покупке Cerner за $30 млрд
Американский разработчик программного обеспечения Oracle ведет переговоры о покупке компании Cerner, которая разрабатывает технологические решения для медицинских организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Сумма сделки может составить $30 млрд, однако точные условия пока неизвестны. Ожидается, что она обойдет по стоимости покупку производителя ПО для управления предприятием PeopleSoft в 2005 г. за $10 млрд, которая до сих пор является самым дорогим приобретением компании. На данный момент рыночная стоимость Cerner составляет около $23,4 млрд.
Cerner специализируется на разработке электронных медицинских карт и прочего ПО, которое используется медучреждениями и специалистами для хранения и анализа медицинских данных. По данным инвестбанка SVB Leerink, компании принадлежит четверть рынка цифровых медицинских документов в США. В III квартале оборот компании вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $1,468 млрд.
Покупка Cerner позволит Oracle укрепить позиции среди облачных сервисов, где она пока сильно уступает таким конкурентам, как Amazon и Microsoft, отмечает издание.
Акции Cerner на новостях взлетели в ходе дополнительных торгов 16 декабря на 22,7% до $97,5 за штуку. Бумаги Oracle подешевели на 3,1% до $100 за штуку.