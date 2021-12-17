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Бизнес

Oracle ведет переговоры о покупке Cerner за $30 млрд

Ведомости

Американский разработчик программного обеспечения Oracle ведет переговоры о покупке компании Cerner, которая разрабатывает технологические решения для медицинских организаций. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Сумма сделки может составить $30 млрд, однако точные условия пока неизвестны. Ожидается, что она обойдет по стоимости покупку производителя ПО для управления предприятием PeopleSoft в 2005 г. за $10 млрд, которая до сих пор является самым дорогим приобретением компании. На данный момент рыночная стоимость Cerner составляет около $23,4 млрд.

Cerner специализируется на разработке электронных медицинских карт и прочего ПО, которое используется медучреждениями и специалистами для хранения и анализа медицинских данных. По данным инвестбанка SVB Leerink, компании принадлежит четверть рынка цифровых медицинских документов в США. В III квартале оборот компании вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг $1,468 млрд.

Покупка Cerner позволит Oracle укрепить позиции среди облачных сервисов, где она пока сильно уступает таким конкурентам, как Amazon и Microsoft, отмечает издание.

Акции Cerner на новостях взлетели в ходе дополнительных торгов 16 декабря на 22,7% до $97,5 за штуку. Бумаги Oracle подешевели на 3,1% до $100 за штуку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных