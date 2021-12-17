Oracle ведет переговоры о покупке Cerner за $30 млрд

Сумма сделки может составить $30 млрд, однако точные условия пока неизвестны. Ожидается, что она обойдет по стоимости покупку производителя ПО для управления предприятием PeopleSoft в 2005 г. за $10 млрд, которая до сих пор является самым дорогим приобретением компании. На данный момент рыночная стоимость Cerner составляет около $23,4 млрд.