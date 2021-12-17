Путин призвал разобраться с экологией в 12 наиболее загрязненных городах страны
Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не откладывать решение экологических проблем в 12 самых загрязненных городах страны. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в 12 городах — там просто проблема с выбросами, и мы должны ее решить во что бы то ни стало», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что «лимит времени исчерпан», призвав добиваться конкретных результатов уже в ближайшее время: они должны отразиться прежде всего на гражданах страны и их здоровье. Путин подчеркнул, что в качества стимула для предприятий могут выступать налоговые льготы.
По словам президента, Россия не должна «душить» экономику или промышленность экологическими требованиями, однако на нынешнем поколении лежит ответственность за сохранение климата. «Мы должны исходить из реалий, которые складываются в мире, из чувства ответственности за будущее поколение с точки зрения сохранения климата, это очевидные вещи. Надо исходить из реалий, которые у нас есть. Мы же не можем закрыть экономику и промышленность», — подчеркнул глава государства.
Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей в 12 российских городах — в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В рамках проекта предполагается создание благоприятных нормативных, финансовых и организационных условий для модернизации производственных мощностей и процессов с применением современных технологий, которым могли бы следовать крупные предприятия для соблюдения нормативных требований в сфере экологии. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что совокупный объем выбросов по 12 городам проекта снижен более чем на 5%, хотя в планах на текущий год было снижение выбросов на 4%.
Путин предложил рассмотреть вопрос о введении наказания для компаний, не соблюдающих требования по выбросам вредных веществ в атмосферу. По его словам, это могут быть как оборотные штрафы, так и ограничения по выплатам дивидендов. В октябре специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что штрафы для компаний за вред окружающей среде должны быть существенными и ставить предприятия на грань разорения.