Путин призвал разобраться с экологией в 12 наиболее загрязненных городах страны

«Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в 12 городах — там просто проблема с выбросами, и мы должны ее решить во что бы то ни стало», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Он также отметил, что «лимит времени исчерпан», призвав добиваться конкретных результатов уже в ближайшее время: они должны отразиться прежде всего на гражданах страны и их здоровье. Путин подчеркнул, что в качества стимула для предприятий могут выступать налоговые льготы.