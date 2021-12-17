TikTok запустит доставку готовой еды в США
TikTok планирует запустить доставку готовой еды в США под брендом TikTok Kitchen, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
17 декабря платформа для обмена видео объявила о партнерстве с компанией Virtual Dining Concepts, которая помогает запускать рестораны, ориентированные только на доставку. Например, запущенный с помощью компании ресторан кулинарного Youtube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца, пишет агентство.
В марте следующего года TikTok Kitchen откроет в США 300 «темных» кухонь, к концу 2022 г. — более 1000. Меню TikTok Kitchen будет основано на самых популярных рецептах, которые выложены в соцсеть.
Для начала меню будет меняться ежеквартально. Однако если ролик с рецептом блюда станет «вирусным», появится возможность добавить его в меню, уточнил представитель. Часть прибыли от продажи блюд TikTok обещает направить создателям роликов с рецептами.