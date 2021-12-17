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Бизнес

TikTok запустит доставку готовой еды в США

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TikTok планирует запустить доставку готовой еды в США под брендом TikTok Kitchen, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

17 декабря платформа для обмена видео объявила о партнерстве с компанией Virtual Dining Concepts, которая помогает запускать рестораны, ориентированные только на доставку. Например, запущенный с помощью компании ресторан кулинарного Youtube-блогера MrBeast продал 1 млн бургеров за три месяца, пишет агентство.

В марте следующего года TikTok Kitchen откроет в США 300 «темных» кухонь, к концу 2022 г. — более 1000. Меню TikTok Kitchen будет основано на самых популярных рецептах, которые выложены в соцсеть.

Для начала меню будет меняться ежеквартально. Однако если ролик с рецептом блюда станет «вирусным», появится возможность добавить его в меню, уточнил представитель. Часть прибыли от продажи блюд TikTok обещает направить создателям роликов с рецептами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных