Китайский такси-сервис Didi может заработать в Москве в начале 2022 года

Didi уже столкнулась с обвинениями в демпинге в России этим летом. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию подал сервис такси «Максим». Представители компании утверждали, что Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнерам, однако ведомство не усмотрело в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции. В ФАС мотивировали решение тем, что российский рынок агрегаторов такси является высококонцентрированным и вход на него требует значительных инвестиций.