Китайский такси-сервис Didi может заработать в Москве в начале 2022 года
Агрегатор такси Didi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, рассматривает возможность экспансии в Москву в начале 2022 г., сообщает Autonews.ru со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.
По данным издания, руководство компании уже ведет переговоры с московским дептрансом. В самом сервисе заявили, что говорить о конкретных датах выхода на московский рынок «пока преждевременно».
На территории России сервис действует с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. На данный момент услуги Didi доступны в 38 городах России, включая Брянск, Тверь, Пензу, Уфу, Краснодар, Саратов, Ставрополь и Кострому.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что на первых порах после начала работы в столице DiDi будет использовать жесткий демпинг. Сейчас московский рынок такси делят между собой «Яндекс» (71,8% поездок в прошлом году), «Ситимобил» (19,2%) и Gett (6,3%). Оставшиеся 2,7% приходится на небольшие сервисы и приложения.
Didi уже столкнулась с обвинениями в демпинге в России этим летом. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию подал сервис такси «Максим». Представители компании утверждали, что Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнерам, однако ведомство не усмотрело в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции. В ФАС мотивировали решение тем, что российский рынок агрегаторов такси является высококонцентрированным и вход на него требует значительных инвестиций.