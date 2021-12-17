Газета
Бизнес

Китайский такси-сервис Didi может заработать в Москве в начале 2022 года

Ведомости

Агрегатор такси Didi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, рассматривает возможность экспансии в Москву в начале 2022 г., сообщает Autonews.ru со ссылкой на источники, близкие к столичной мэрии.

По данным издания, руководство компании уже ведет переговоры с московским дептрансом. В самом сервисе заявили, что говорить о конкретных датах выхода на московский рынок «пока преждевременно».

На территории России сервис действует с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. На данный момент услуги Didi доступны в 38 городах России, включая Брянск, Тверь, Пензу, Уфу, Краснодар, Саратов, Ставрополь и Кострому.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что на первых порах после начала работы в столице DiDi будет использовать жесткий демпинг. Сейчас московский рынок такси делят между собой «Яндекс» (71,8% поездок в прошлом году), «Ситимобил» (19,2%) и Gett (6,3%). Оставшиеся 2,7% приходится на небольшие сервисы и приложения.

Didi уже столкнулась с обвинениями в демпинге в России этим летом. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию подал сервис такси «Максим». Представители компании утверждали, что Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнерам, однако ведомство не усмотрело в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции. В ФАС мотивировали решение тем, что российский рынок агрегаторов такси является высококонцентрированным и вход на него требует значительных инвестиций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных