Конкурсный отбор заявок на СПИК по аккумуляторам для электрокаров начнется в феврале

Механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства. При этом ему предоставляются неизменные условия, в том числе льготы по налогам и аренда без проведения торгов. С прошлого года этот механизм работает в обновленном формате (СПИК 2.0). Минимальный порог инвестиций был отменен (ранее он составлял 750 млн руб.), срок действия увеличен с 10 до 15 лет для проектов при вложениях до 50 млрд руб. и до 20 лет для более дорогих проектов, также введены процедуры конкурсного, публичного отбора.