Конкурсный отбор заявок на СПИК по аккумуляторам для электрокаров начнется в феврале
Минпромторг в феврале 2022 г. начнет собирать заявки на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) по созданию производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Сбор заявок будет проводиться в рамках утвержденной в августе Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 г.
Механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства. При этом ему предоставляются неизменные условия, в том числе льготы по налогам и аренда без проведения торгов. С прошлого года этот механизм работает в обновленном формате (СПИК 2.0). Минимальный порог инвестиций был отменен (ранее он составлял 750 млн руб.), срок действия увеличен с 10 до 15 лет для проектов при вложениях до 50 млрд руб. и до 20 лет для более дорогих проектов, также введены процедуры конкурсного, публичного отбора.
Технологии, используемые при создании литий-ионных аккумуляторов, добавили в перечень современных технологий для заключения СПИК в начале декабря. В настоящее время Минпромторг изучает возможность распространения этого механизма на проекты экологической модернизации промышленности.
Ведомство также планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК в начале 2022 г., сообщал ранее замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дмитрий Чернов. По его словам, министерство подготовило предложения о внесении электромобилей в программу льготного автокредитования, в рамках которой на их покупку будет представляться скидка в размере 25%. Также электротранспорт будет доступен по программе льготного лизинга, где субсидия от государства составит уже порядка 30% стоимости транспортного средства.