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Конкурсный отбор заявок на СПИК по аккумуляторам для электрокаров начнется в феврале

Ведомости

Минпромторг в феврале 2022 г. начнет собирать заявки на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) по созданию производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Сбор заявок будет проводиться в рамках утвержденной в августе Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 г.

Механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства. При этом ему предоставляются неизменные условия, в том числе льготы по налогам и аренда без проведения торгов. С прошлого года этот механизм работает в обновленном формате (СПИК 2.0). Минимальный порог инвестиций был отменен (ранее он составлял 750 млн руб.), срок действия увеличен с 10 до 15 лет для проектов при вложениях до 50 млрд руб. и до 20 лет для более дорогих проектов, также введены процедуры конкурсного, публичного отбора.

Технологии, используемые при создании литий-ионных аккумуляторов, добавили в перечень современных технологий для заключения СПИК в начале декабря. В настоящее время Минпромторг изучает возможность распространения этого механизма на проекты экологической модернизации промышленности.

Ведомство также планирует начать конкурсный отбор заявок производителей электротранспорта на заключение СПИК в начале 2022 г., сообщал ранее замглавы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дмитрий Чернов. По его словам, министерство подготовило предложения о внесении электромобилей в программу льготного автокредитования, в рамках которой на их покупку будет представляться скидка в размере 25%. Также электротранспорт будет доступен по программе льготного лизинга, где субсидия от государства составит уже порядка 30% стоимости транспортного средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных