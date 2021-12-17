«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу
В рамках аукциона было предложено забронировать мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали на 18 декабря. В итоге предложение оказалось невостребованным.
Ранее «Газпром» отказался от бронирования мощностей газопровода Ямал — Европа на 17 декабря.
Экспортный газопровод Ямал – Европа проходит через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским 683-километровым участком владеет EuRoPol Gaz, компания управляется национальным газотранспортным оператором страны Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.
15 декабря «Газпром» сообщил, что с начала года и к середине декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа. Это на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию компания уже поставила больше газа, чем за весь 2020 г.