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«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу

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«Газпром» второй день подряд отказался от бронирования мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на на данные аукциона на GSA Platform.

В рамках аукциона было предложено забронировать мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали на 18 декабря. В итоге предложение оказалось невостребованным.

Ранее «Газпром» отказался от бронирования мощностей газопровода Ямал — Европа на 17 декабря.

Экспортный газопровод Ямал – Европа проходит через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским 683-километровым участком владеет EuRoPol Gaz, компания управляется национальным газотранспортным оператором страны Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

15 декабря «Газпром» сообщил, что с начала года и к середине декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа. Это на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию компания уже поставила больше газа, чем за весь 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных