«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу

15 декабря «Газпром» сообщил, что с начала года и к середине декабря экспортировал в страны дальнего зарубежья до 178,1 млрд куб. м газа. Это на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию компания уже поставила больше газа, чем за весь 2020 г.