Обвиняемая в хищениях при строительстве СИЗО в Крыму получила условный срок
Обвиняемую в хищении 94 млн руб. при строительстве СИЗО в Крыму суд приговорил к 4,5 года лишения свободы условно и 600 000 руб. штрафа, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре «Юнистрой» Майи Гагуа, соучастнице дела бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова.
Гагуа также приговорили к четырем годам испытательного срока, она должна будет возместить ФСИН 94 млн руб.
По версии следствия, которую приводит агентство, в 2015-2017 гг. экс-заместитель главы ФСИН Коршунов направил бюджетные средства, выделенные для строительства следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные подрядные организации.
Руководителями компаний были соучастники преступления — сама Гагуа, ее знакомый Андрей Угланов, а также и. о. директора ФГУП «Строительное управление номер 23 ФСИН России» Валерий Каклюгин. Все они обналичили 94,6 млн руб. и распорядились ими, не завершив строительные работы.
В 2019 г. Гагаринский суд Москвы также приговорил к 7 годам колонии Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных на общую сумму более 263 млн руб.