Обвиняемая в хищениях при строительстве СИЗО в Крыму получила условный срок

Руководителями компаний были соучастники преступления — сама Гагуа, ее знакомый Андрей Угланов, а также и. о. директора ФГУП «Строительное управление номер 23 ФСИН России» Валерий Каклюгин. Все они обналичили 94,6 млн руб. и распорядились ими, не завершив строительные работы.