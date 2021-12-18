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Обвиняемая в хищениях при строительстве СИЗО в Крыму получила условный срок

Ведомости

Обвиняемую в хищении 94 млн руб. при строительстве СИЗО в Крыму суд приговорил к 4,5 года лишения свободы условно и 600 000 руб. штрафа, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда Симферополя.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о генеральном директоре «Юнистрой» Майи Гагуа, соучастнице дела бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова.

Гагуа также приговорили к четырем годам испытательного срока, она должна будет возместить ФСИН 94 млн руб.

По версии следствия, которую приводит агентство, в 2015-2017 гг. экс-заместитель главы ФСИН Коршунов направил бюджетные средства, выделенные для строительства следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные подрядные организации.

Руководителями компаний были соучастники преступления — сама Гагуа, ее знакомый Андрей Угланов, а также и. о. директора ФГУП «Строительное управление номер 23 ФСИН России» Валерий Каклюгин. Все они обналичили 94,6 млн руб. и распорядились ими, не завершив строительные работы.

В 2019 г. Гагаринский суд Москвы также приговорил к 7 годам колонии Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных на общую сумму более 263 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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