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Сын бывшего детского омбудсмена Астахова отправлен под домашний арест

Ведомости

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена и адвоката Павла Астахова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Мера пресечения для Астахова-младшего будет действовать до 18 февраля 2022 г. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до десяти лет колонии. Дело против него было возбуждено в начале декабря. Первоначально суд отказался избрать ему меру пресечения, но следствие успешно обжаловало это постановление.

Как сообщал «Коммерсантъ», Астахов-младший подозревается в хищении более 1,2 млрд руб. По версии следствия, он незаконно получил контроль над одной из компаний вместе со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым, после чего на нее были оформлены кредиты на несколько миллиардов рублей.

Затем Астахов и Аресьев якобы совершили несколько притворных сделок, предположительно по завозу в Россию импортных товаров, и потребовали от государства вернуть в качестве НДС порядка 130 млн руб. Аресьеву удалось скрыться за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных