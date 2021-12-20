Сын бывшего детского омбудсмена Астахова отправлен под домашний арест
Головинский суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена и адвоката Павла Астахова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.
Мера пресечения для Астахова-младшего будет действовать до 18 февраля 2022 г. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до десяти лет колонии. Дело против него было возбуждено в начале декабря. Первоначально суд отказался избрать ему меру пресечения, но следствие успешно обжаловало это постановление.
Как сообщал «Коммерсантъ», Астахов-младший подозревается в хищении более 1,2 млрд руб. По версии следствия, он незаконно получил контроль над одной из компаний вместе со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым, после чего на нее были оформлены кредиты на несколько миллиардов рублей.
Затем Астахов и Аресьев якобы совершили несколько притворных сделок, предположительно по завозу в Россию импортных товаров, и потребовали от государства вернуть в качестве НДС порядка 130 млн руб. Аресьеву удалось скрыться за границей.