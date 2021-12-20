Сын бывшего детского омбудсмена Астахова отправлен под домашний арест

Мера пресечения для Астахова-младшего будет действовать до 18 февраля 2022 г. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по этой статье — до десяти лет колонии. Дело против него было возбуждено в начале декабря. Первоначально суд отказался избрать ему меру пресечения, но следствие успешно обжаловало это постановление.