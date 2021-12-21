ТАСС: Минпромторг предложил ограничить наценку дилеров при продаже авто
Минпромторг предлагает установить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин на уровне 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — сказал источник.
Такая наценка останется выгодной для автодилеров, утверждает собеседник агентства. По его словам, норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6%, а норма наценки у официального дилера на новый автомобиль находится в диапазоне 7-10%. Он отметил, что при этом некоторые дилеры в периоды ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.
По данным агентства «Автостат», стоимость такого оборудования добавляет к заводской цене автомобиля от 100 000 до 700 000 руб. среди массовых марок и больше миллиона — в премиум-классе. При этом в 2021 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив 2 млн руб., а с учетом допопций удорожание составляет от 35 до 40%.
По оценкам опрошенных агентством аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным, рынок мог бы вырасти не на 5%, как сейчас, а на 15% и больше, а общий объем проданных автомобилей в уходящем году превысил бы 1,8 млн единиц. Согласно расчетам Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь в РФ продано 1,43 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей.