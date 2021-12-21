ТАСС: Минпромторг предложил ограничить наценку дилеров при продаже авто

По оценкам опрошенных агентством аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным, рынок мог бы вырасти не на 5%, как сейчас, а на 15% и больше, а общий объем проданных автомобилей в уходящем году превысил бы 1,8 млн единиц. Согласно расчетам Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь в РФ продано 1,43 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей.