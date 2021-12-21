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ТАСС: Минпромторг предложил ограничить наценку дилеров при продаже авто

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Минпромторг предлагает установить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых машин на уровне 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%», — сказал источник.

Такая наценка останется выгодной для автодилеров, утверждает собеседник агентства. По его словам, норма прибыли автопроизводителей составляет 5-6%, а норма наценки у официального дилера на новый автомобиль находится в диапазоне 7-10%. Он отметил, что при этом некоторые дилеры в периоды ажиотажного спроса и дефицита продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.

По данным агентства «Автостат», стоимость такого оборудования добавляет к заводской цене автомобиля от 100 000 до 700 000 руб. среди массовых марок и больше миллиона — в премиум-классе. При этом в 2021 г. средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 23%, впервые превысив 2 млн руб., а с учетом допопций удорожание составляет от 35 до 40%.

По оценкам опрошенных агентством аналитиков, если бы розничные цены были ближе к рекомендованным, рынок мог бы вырасти не на 5%, как сейчас, а на 15% и больше, а общий объем проданных автомобилей в уходящем году превысил бы 1,8 млн единиц. Согласно расчетам Ассоциации европейского бизнеса, с января по ноябрь в РФ продано 1,43 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных