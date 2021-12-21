Число закрывшихся в России компаний снизилось до минимума с 2015 года

Как пояснили аналитики, в 2016 г. ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, в результате чего «смертность» бизнеса резко возросла. В этом году также большинство организаций исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговиков. 62% компаний закрыли из-за недостоверных сведений об учредителе, директоре или адресе регистрации, а 24% были признаны фактически недействующими. По инициативе самих владельцев ликвидировали 12% организаций, еще 2% обанкротились, около 1% реорганизовали.