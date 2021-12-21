Число закрывшихся в России компаний снизилось до минимума с 2015 года
Более 345 600 компаний закрылись в России за 11 месяцев этого года, однако этот показатель оказался минимальным для данного периода с 2015 г., говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС).
В январе-ноябре 2015 г. в России закрылись более 190 100 организаций, однако уже в 2016 г. таковых было 597 900. В тот же период 2020 г. их оказалось свыше 466 200. В целом с 2016 по 2020 г. включительно показатель не опускался ниже 400 000.
Как пояснили аналитики, в 2016 г. ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, в результате чего «смертность» бизнеса резко возросла. В этом году также большинство организаций исключили из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению налоговиков. 62% компаний закрыли из-за недостоверных сведений об учредителе, директоре или адресе регистрации, а 24% были признаны фактически недействующими. По инициативе самих владельцев ликвидировали 12% организаций, еще 2% обанкротились, около 1% реорганизовали.
«Острая фаза пандемийного кризиса оказалась относительно недолгой, поэтому бизнес в целом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса. Хотя в ряде сфер, таких как общественное питание, особенно зависящих от эпидемических мер, многие предприятия не пережили пандемию. Часть из них формально закрывается только сейчас, что мы и видим на основании статистических данных, фиксирующих «эхо коронакризиса» в виде отсроченной ликвидации бизнеса», — отметила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
Количество закрытых компаний сократилось в годовом выражении почти во всех регионах России, исключение составили лишь 15 из них, выяснили эксперты. Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где «смертность» бизнеса увеличилась за 11 месяцев на 90,9% в годовом выражении. Аналитики объяснили это эффектом низкой базы ввиду незначительной общей численности предприятий на территории субъекта.
В начале декабря в Finexpertiza сообщили о рекордном с 2008 г. росте выручки российского бизнеса. Так, за январь-сентябрь этого года крупные и средние предприятия заработали 144,2 трлн руб. — на 33,5% больше, чем за первые девять месяцев 2020 г.