Аналитики зафиксировали рекордный с 2008 года рост выручки бизнеса в России

Крупные и средние предприятия России за январь-сентябрь этого года получили рекордную для данного периода выручку в 144,2 трлн руб. — на 33,5% больше, чем за первые девять месяцев 2020 г. Подобный рост стал максимальным для страны с 2008 г., тогда годовое увеличение оценили в 28,9%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).