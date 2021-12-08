Аналитики зафиксировали рекордный с 2008 года рост выручки бизнеса в России
Крупные и средние предприятия России за январь-сентябрь этого года получили рекордную для данного периода выручку в 144,2 трлн руб. — на 33,5% больше, чем за первые девять месяцев 2020 г. Подобный рост стал максимальным для страны с 2008 г., тогда годовое увеличение оценили в 28,9%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Предыдущий рекорд по объему выручки был зафиксирован в России в 2019 г. — 109 трлн руб. Однако в 2020 г. на фоне пандемии показатель упал на 0,6% примерно до 108 трлн руб.
Выручка бизнеса выросла во всех российских регионах, кроме Волгоградской области, где наблюдалось падение на 9,4% в годовом выражении. Наибольший подъем зафиксирован в Ненецком автономном округе (+88,5%), Оренбургской области (+51,4%), Санкт-Петербурге (+50,9%), Вологодской области (+50,7%) и Еврейской автономной области (+47%).
Примерно в трети субъектов резкий рост показателя обусловлен существенным падением в аналогичный период 2020 г., отметили эксперты. Чем сильнее было снижение в конкретном регионе в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление, то есть сейчас наблюдается эффект «отскока ото дна», пояснили аналитики.
Среди отраслей экономики наибольший прирост выручки в денежном выражении за девять месяцев произошел в оптовой и розничной торговле — на 12,9 трлн руб. до 50,8 трлн руб. В лидерах оказались также обрабатывающая промышленность (+10,6 трлн руб. до 40,7 трлн руб.), добыча полезных ископаемых (+6,3 трлн руб. до 17 трлн руб.), сфера транспортировки и хранения (+1,7 трлн руб. до 9,35 трлн руб.), энергообеспечение и ЖКХ (+1 трлн руб. до 7,9 трлн руб.).
По словам президента Finexpertiza Global Елены Трубниковой, «впечатляющий рост выручки бизнеса отражает более быстрое, чем ожидалось изначально, восстановление экономики после коронакризиса». Однако на номинальный рост влияет высокая инфляция, ввиду которой «у предприятий растут заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценения рубля реальный рост финансовых показателей оказывается более скромным».
Инфляция в России на 29 ноября достигла 8,38% при цели в 4%. Президент страны Владимир Путин назвал несколько причин этого. Среди них — дефицит ряда товаров на фоне разрыва цепочек поставок ввиду закрытых границ и действующих коронавирусных ограничений, мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, «масштабное вливание средств в экономику» и глобальный энергетический кризис.