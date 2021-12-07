Титов назвал долю не восстановившихся после пандемии предприятий

«Мы провели новые социологические опросы, регулярно опрашиваем бизнес. Пока мы не чувствуем уверенно, что мы вышли из кризиса, и бизнес этого не чувствует. 69% [предпринимателей] нам ответили, что пока их финансовые показатели не достигли уровня 2019 г.», — сказал он в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.