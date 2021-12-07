Титов назвал долю не восстановившихся после пандемии предприятий
Почти 70% предпринимателей заявили, что их бизнес не вышел на допандемийные показатели 2019 г., сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов на основе данных соцопроса, его слова приводит ТАСС.
«Мы провели новые социологические опросы, регулярно опрашиваем бизнес. Пока мы не чувствуем уверенно, что мы вышли из кризиса, и бизнес этого не чувствует. 69% [предпринимателей] нам ответили, что пока их финансовые показатели не достигли уровня 2019 г.», — сказал он в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.
При этом Титов подчеркнул, что в пандемию только 3% опрошенных предпринимателей закрыли свой бизнес. По его словам, оставшиеся предприниматели искали другие формы бизнеса и перепрофилировали его.
Ранее союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении господдержки на фоне падения доходов из-за пандемии и введения QR-кодов. В документе владельцы ТЦ заявили, что посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%.
В октябре члены бизнес-ассоциации «Опора России» попросили ЦБ вернуть некоторые меры поддержки для малого и среднего бизнеса на фоне падения выручки из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Речь шла в том числе о послаблениях для кредитных организаций при реструктуризации кредитов заемщиков — субъектов МСП и возобновлении и дофинансировании программы льготного кредитования Банка России и Корпорации МСП (ставка ЦБ + 3 процентных пункта по кредитам размером не менее 3 млн руб.), которая перестала действовать летом этого года.