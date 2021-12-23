«Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже

Необходимость IPO он объяснил реализацией стратегии развития своего foodtech-направления, а также расширением производства, ростом новых сегментов и сервисов. Сологуб отметил, что потенциальными инвесторами могут стать в том числе и лояльные клиенты торговой сети. «Мы видим новые сделки, в которых активно участвуют инвесторы-физлица, та же СПБ биржа — отличный пример. В этом плане "Азбука" может иметь очень высокий спрос за счет того, что ядро нашей лояльной аудитории процентов на 90 совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком», — сказал он.