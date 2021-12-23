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Бизнес

«Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже

Ведомости

Ритейлер «Азбука вкуса» планирует провести первичное размещение на Московской бирже и продать до 15% акций компании, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Дениса Сологуба.

Необходимость IPO он объяснил реализацией стратегии развития своего foodtech-направления, а также расширением производства, ростом новых сегментов и сервисов. Сологуб отметил, что потенциальными инвесторами могут стать в том числе и лояльные клиенты торговой сети. «Мы видим новые сделки, в которых активно участвуют инвесторы-физлица, та же СПБ биржа — отличный пример. В этом плане "Азбука" может иметь очень высокий спрос за счет того, что ядро нашей лояльной аудитории процентов на 90 совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком», — сказал он.

Летом источники The Bell, а также два источника «Ведомостей» на рынке онлайн-ритейла утверждали, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса». Сологуб назвал обсуждение возможности этой сделки «слухами», которым предшествовало стратегическое партнерство компаний по экспресс-доставке.

Владельцами сети являются основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин, их совокупная доля составляет 42,5%. Еще 41,1% находятся у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, 12% — у кипрской VMHY, 4,4% — у менеджмента компании. На данный момент компания имеет 173 магазина в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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