«Азбука вкуса» назвала параметры IPO на Московской бирже
Необходимость IPO он объяснил реализацией стратегии развития своего foodtech-направления, а также расширением производства, ростом новых сегментов и сервисов. Сологуб отметил, что потенциальными инвесторами могут стать в том числе и лояльные клиенты торговой сети. «Мы видим новые сделки, в которых активно участвуют инвесторы-физлица, та же СПБ биржа — отличный пример. В этом плане "Азбука" может иметь очень высокий спрос за счет того, что ядро нашей лояльной аудитории процентов на 90 совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком», — сказал он.
Летом источники The Bell, а также два источника «Ведомостей» на рынке онлайн-ритейла утверждали, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса». Сологуб назвал обсуждение возможности этой сделки «слухами», которым предшествовало стратегическое партнерство компаний по экспресс-доставке.
Владельцами сети являются основатели Максим Кощеенко и Олег Лыткин, их совокупная доля составляет 42,5%. Еще 41,1% находятся у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова и Millhouse Романа Абрамовича, 12% — у кипрской VMHY, 4,4% — у менеджмента компании. На данный момент компания имеет 173 магазина в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.