«Азбука вкуса» начнет продавать безрецептурные лекарства онлайн
Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» в следующем году начнет продавать безрецептурные лекарства онлайн, сообщил президент компании Денис Сологуб.
Бизнесмен уточнил, что для хранения медицинских препаратов нужно иметь отдельное помещение и соответствующую лицензию, поэтому пока в магазинах «Азбуки вкуса» фармпродукции нет. Без документа разрешено торговать БАДами, чем ритейлер и занимается на сегодняшний день.
Сологуб рассказал о существовании аптек, которые сейчас «мимикрируют» под «Азбуку вкусу». Некоторые из таких точек находятся «в соседних помещениях или в субаренде». Многие клиенты ритейлера делают там покупки, отметил бизнесмен.
После начала пандемии коронавируса сеть пыталась найти партнеров для создания shop-in-shop (магазина в магазине) для безрецептурных лекарств, однако реализовать это не получилось, добавил топ-менеджер. При этом сеть продолжает вести переговоры по подобному сотрудничеству и в целом заинтересована в направлении фармацевтики, рассказал он.
3 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ в том числе разрешает торговлю рецептурными препаратами, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих, во время чрезвычайной ситуации или эпидемии. Отмечалось, что мера необходима в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.