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«Азбука вкуса» начнет продавать безрецептурные лекарства онлайн

Ведомости

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» в следующем году начнет продавать безрецептурные лекарства онлайн, сообщил президент компании Денис Сологуб.

«Мы начнем с онлайна, и уже в следующем году там будет доступна безрецептурная линейка», — сказал он в интервью РБК.

Бизнесмен уточнил, что для хранения медицинских препаратов нужно иметь отдельное помещение и соответствующую лицензию, поэтому пока в магазинах «Азбуки вкуса» фармпродукции нет. Без документа разрешено торговать БАДами, чем ритейлер и занимается на сегодняшний день.

Сологуб рассказал о существовании аптек, которые сейчас «мимикрируют» под «Азбуку вкусу». Некоторые из таких точек находятся «в соседних помещениях или в субаренде». Многие клиенты ритейлера делают там покупки, отметил бизнесмен.

После начала пандемии коронавируса сеть пыталась найти партнеров для создания shop-in-shop (магазина в магазине) для безрецептурных лекарств, однако реализовать это не получилось, добавил топ-менеджер. При этом сеть продолжает вести переговоры по подобному сотрудничеству и в целом заинтересована в направлении фармацевтики, рассказал он.

3 апреля 2020 г. президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств. Документ в том числе разрешает торговлю рецептурными препаратами, кроме наркотических, психотропных и сильнодействующих, во время чрезвычайной ситуации или эпидемии. Отмечалось, что мера необходима в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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