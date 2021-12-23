«Азбука вкуса» начнет продавать безрецептурные лекарства онлайн

После начала пандемии коронавируса сеть пыталась найти партнеров для создания shop-in-shop (магазина в магазине) для безрецептурных лекарств, однако реализовать это не получилось, добавил топ-менеджер. При этом сеть продолжает вести переговоры по подобному сотрудничеству и в целом заинтересована в направлении фармацевтики, рассказал он.