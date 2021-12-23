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Вторая нитка «Северного потока — 2» будет готова к эксплуатации до конца года

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Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет готова к промышленной эксплуатации до конца 2021 г., сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании. 

«Первая нитка "Северного потока — 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года», — заявил Миллер (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что у компании есть надежные иностранные финансовые партнеры, однако Россия сама построила газопровод, причем в непростых условиях и под давлением. 

Миллер отметил, что в этом году были полностью выполнены работы по газопроводу «Турецкий поток»: ввели газотранспортные мощности на суше в Болгарии и Сербии. Сейчас через этот трубопровод топливо получает Турция и еще восемь стран Европы, добавил он.

Сейчас процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен, так как оператору газопровода — компании Nord Stream 2 AG, которая базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация не будет возобновлена. В российском МИДе ожидают, что сертификация «Северного потока — 2» будет завершена весной 2022 г. Как утверждал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, приостановка сертификации газопровода напрямую связана с политикой. 17 декабря стало известно, что оператор начал заполнение газом второй нитки газопровода.

Ранее по теме: Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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