Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении оператора проекта.
«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — заявили в пресс-службе компании.
Ранее по второй нитке успешно завершились пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.
8 ноября заместитель начальника департамента компании «Газпром» Алексей Фиников сообщил, что строительство газопровода полностью завершено и он готов к запуску. Изначально проект планировалось завершить до конца 2019 г., однако сроки переносились из-за противодействия со стороны США и некоторых их союзников.
Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») должна получить разрешение сначала немецкого, а затем европейского регулятора. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процесса сертификации до тех пор, пока зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.
Накануне руководитель агентства Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.