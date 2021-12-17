Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») должна получить разрешение сначала немецкого, а затем европейского регулятора. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процесса сертификации до тех пор, пока зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.