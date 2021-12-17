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Вторую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Ведомости

Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении оператора проекта.

«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее по второй нитке успешно завершились пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

8 ноября заместитель начальника департамента компании «Газпром» Алексей Фиников сообщил, что строительство газопровода полностью завершено и он готов к запуску. Изначально проект планировалось завершить до конца 2019 г., однако сроки переносились из-за противодействия со стороны США и некоторых их союзников.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») должна получить разрешение сначала немецкого, а затем европейского регулятора. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило о приостановке процесса сертификации до тех пор, пока зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG не создаст дочернюю структуру в немецкой юрисдикции.

Накануне руководитель агентства Йохен Хоманн заявил, что «Северный поток — 2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 г. из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы.

Ранее по теме: Германия не примет решение по «Северному потоку — 2» в первом полугодии 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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