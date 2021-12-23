«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу
В рамках аукциона было предложено забронировать мощность в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали на 24 декабря. В итоге предложение оказалось невостребованным. «Газпром» с понедельника не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. На январь 2022 г. компания забронировала лишь 19,26 млн куб. м газа в сутки из предложенных 89,1 млн куб. м, а также отказалась выкупать допмощности по транзиту через Украину.
Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что объемы экспорта российского газа в Европу упали в третью декаду декабря из-за того, что некоторые европейские покупатели, исчерпавшие свои лимиты на поставки по долгосрочным контрактам, не желают платить за дополнительные объемы по более высоким рыночным ценам. Президент России Владимир Путин также объяснил отказ «Газпрома» резервировать транзитные мощности сверх обязательств по долгосрочным контрактам отсутствием спроса со стороны европейских потребителей.
21 декабря биржевые цены на природный газ в Европе установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $2000 за 1000 куб. м, по данным лондонской биржи ICE. Эксперты объясняют рост цен в том числе низкой заполненностью европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, Владимир Путин ранее рассказал, что аномальный рост цен обусловлен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе, в частности переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов. В четверг, 23 декабря, биржевые цены на газ в Европе резко снизились до отметки $1600 за 1000 куб. м.