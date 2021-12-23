«Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу

21 декабря биржевые цены на природный газ в Европе установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $2000 за 1000 куб. м, по данным лондонской биржи ICE. Эксперты объясняют рост цен в том числе низкой заполненностью европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Кроме того, Владимир Путин ранее рассказал, что аномальный рост цен обусловлен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе, в частности переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов. В четверг, 23 декабря, биржевые цены на газ в Европе резко снизились до отметки $1600 за 1000 куб. м.