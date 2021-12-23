В России зарегистрирован максимум потребления электричества второй день подряд

«По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 23 декабря в ЕЭС России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 159 969 МВт. Максимум пройден в 10.00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -17 ºС. Зафиксированный накануне показатель превышен на 485 МВт», — говорится в сообщении. По данным компании, новый рекорд превысил максимум 2012 г. на 2544 МВт.