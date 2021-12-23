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В России зарегистрирован максимум потребления электричества второй день подряд

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Новый максимум потребления электрической мощности зарегистрирован в России 23 декабря, он составил 159 969 МВт, сообщил системный оператор Единой энергетической системы России (СО ЕЭС). Рекорд был поставлен второй день подряд при температуре на улице в -17 градусов.

«По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 23 декабря в ЕЭС России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 159 969 МВт. Максимум пройден в 10.00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -17 ºС. Зафиксированный накануне показатель превышен на 485 МВт», — говорится в сообщении. По данным компании, новый рекорд превысил максимум 2012 г. на 2544 МВт.

По данным СО ЕЭС, потребление электроэнергии в целом по России за 11 месяцев составило 997,7 млрд кВтч — на 5,5% больше в годовом выражении. На 1 января 2021 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 245,3 ГВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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