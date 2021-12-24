Белоусов рассказал о «конкретной схеме» решения ситуации с «Роснано»

По его словам, проблема заключается в том, что в ближайшие годы «Роснано» будет сама себя «есть», то есть будет выходить из активов и тратить все деньги на погашение долгов. «Возникает вопрос: а дальше что? Нам нужен такой институт, как "Роснано", или нет?» — добавил Белоусов. По его мнению, такая компания нужна, потому что в России «катастрофически» не хватает институтов развития, которые были бы ориентированы на зрелый бизнес.