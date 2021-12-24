Белоусов рассказал о «конкретной схеме» решения ситуации с «Роснано»
«Поддержка оказана будет. Я вам могу сказать, что сейчас выработана абсолютно конкретная схема решения этой проблемы с долгами "Роснано". Я не хочу раскрывать детали, но она существует. Никаких дефолтов не будет, это вот точно совершенно я могу сказать», — заявил Белоусов.
По его словам, проблема заключается в том, что в ближайшие годы «Роснано» будет сама себя «есть», то есть будет выходить из активов и тратить все деньги на погашение долгов. «Возникает вопрос: а дальше что? Нам нужен такой институт, как "Роснано", или нет?» — добавил Белоусов. По его мнению, такая компания нужна, потому что в России «катастрофически» не хватает институтов развития, которые были бы ориентированы на зрелый бизнес.
19 ноября Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
30 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас «Роснано» находится в процессе перезагрузки и что после того, как был сформирован новый совет директоров, компания перестраивает принципы работы. Силуанов заверил, что обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполняться. По остальным долгам ведутся переговоры с кредиторами, уточнил он: «Я уверен, что будет найден компромисс, устраивающий все стороны». Так или иначе, работа компании находится под контролем правительства, подчеркнул министр.
До погашения на бирже обращалось девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должна была выплатить купон. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб.
1 декабря Национальный расчетный депозитарий сообщил, что «Роснано» перечислила деньги для погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд руб. Компания погасила облигации выпуска БО-002P-01. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на компанию, что преимущественно держателями этих облигаций были частные инвесторы.
23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с «Роснано» «непростая». Он рассказал, что Сбербанк избавился от значительной части кредитов госкомпании — вероятно, у руководства банка была инсайдерская информация.