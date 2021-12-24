«Газпром» модернизирует ПО на газопроводе Ямал — Европа во время его простоя
Российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно. Объем бронирования транзита по Ямалу — Европе стал снижаться с 17 декабря. Тогда «Газпром» также не заказал мощности на аукционе «на день вперед», но на внутридневных торгах выкупил 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Этот объем последовательно снижался до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник, 20 декабря. Компания не выкупает мощности газопровода четвертый день подряд.
Сейчас компания использует газопровод для поставок топлива в Польшу, а на транспортировку в Германию заявок не выставлялось. Западная часть трубопровода работает в реверсном режиме для поставки газа в Польшу из Германии.
Экспортный газопровод Ямал – Европа проходит через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским 683-километровым участком владеет EuRoPol Gaz, компания управляется национальным газотранспортным оператором страны Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.