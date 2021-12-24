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«Газпром» модернизирует ПО на газопроводе Ямал — Европа во время его простоя

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На компрессорной станции «Смоленская» газопровода Ямал — Европа» 24-25 декабря будет обновляться программное обеспечение, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром». В результате этого мощность магистрали снизится на 40 млн куб. м в сутки с максимальных 163 млн куб. м.

Российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно. Объем бронирования транзита по Ямалу — Европе стал снижаться с 17 декабря. Тогда «Газпром» также не заказал мощности на аукционе «на день вперед», но на внутридневных торгах выкупил 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Этот объем последовательно снижался до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник, 20 декабря. Компания не выкупает мощности газопровода четвертый день подряд.

Сейчас компания использует газопровод для поставок топлива в Польшу, а на транспортировку в Германию заявок не выставлялось. Западная часть трубопровода работает в реверсном режиме для поставки газа в Польшу из Германии.

Экспортный газопровод Ямал – Европа проходит через территорию России, Белоруссии, Польши и Германии. Польским 683-километровым участком владеет EuRoPol Gaz, компания управляется национальным газотранспортным оператором страны Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Ранее по теме: В Кремле объяснили остановку транзита по газопроводу «Ямал — Европа»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных