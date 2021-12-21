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В Кремле объяснили остановку транзита по газопроводу «Ямал — Европа»

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Поставки природного газа по газопроводу «Ямал – Европа» приостановлены по коммерческим причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно коммерческая ситуация, о конкретных причинах нужно задавать вопрос в “Газпром”, никакой связи здесь нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли снижение поставок с ситуацией с «Северным потоком — 2».

Физический поток газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию прекратился из-за отказа «Газпрома» забронировать на суточных торгах дополнительные мощности прокачки на 21 декабря. После этого газопровод перешел в реверсный режим прокачки (из Германии в Польшу). На этом фоне цена на газ в Европе выросла во вторник до $1850 за тысячу кубометров впервые с 6 октября.

Российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно. Объем бронирования транзита по «Ямалу — Европе» стал снижаться с 17 декабря. Тогда «Газпром» также не заказал мощности на аукционе «на день вперед», но на внутридневных торгах выкупил 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Этот объем последовательно снижался до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. При этом «Газпром» продолжает соблюдать свои обязательства по долгосрочному контракту.

Кроме того, компания забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через Польшу (19,28 млн куб. м. в сутки из предложенных на торгах 89,1 млн куб. м в сутки).

Ранее по теме: Цена на газ в Европе превысила $1800 за тысячу кубометров впервые с октября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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