В Кремле объяснили остановку транзита по газопроводу «Ямал — Европа»
Поставки природного газа по газопроводу «Ямал – Европа» приостановлены по коммерческим причинам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Физический поток газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию прекратился из-за отказа «Газпрома» забронировать на суточных торгах дополнительные мощности прокачки на 21 декабря. После этого газопровод перешел в реверсный режим прокачки (из Германии в Польшу). На этом фоне цена на газ в Европе выросла во вторник до $1850 за тысячу кубометров впервые с 6 октября.
Российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно. Объем бронирования транзита по «Ямалу — Европе» стал снижаться с 17 декабря. Тогда «Газпром» также не заказал мощности на аукционе «на день вперед», но на внутридневных торгах выкупил 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Этот объем последовательно снижался до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. При этом «Газпром» продолжает соблюдать свои обязательства по долгосрочному контракту.
Кроме того, компания забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через Польшу (19,28 млн куб. м. в сутки из предложенных на торгах 89,1 млн куб. м в сутки).