Российский холдинг в декабре выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно. Объем бронирования транзита по «Ямалу — Европе» стал снижаться с 17 декабря. Тогда «Газпром» также не заказал мощности на аукционе «на день вперед», но на внутридневных торгах выкупил 26,8 млн куб. м против 31,4 млн куб. м в предыдущие дни. Этот объем последовательно снижался до 5,2 млн куб. м в субботу, 4,2 млн куб. м в воскресенье и 3,8 млн куб. м в понедельник. При этом «Газпром» продолжает соблюдать свои обязательства по долгосрочному контракту.