Несколько немецких энергокомпаний обанкротились из-за высоких цен на газ

Как пишет издание, многие компании прекратили работу из-за высоких цен на газ, которые в последнее время фиксируются на спотовых рынках. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. Согласно законодательству страны, если обслуживающая компания прекращает работу, то ее клиентов начинает обслуживать оператор с самой крупной потребительской базой в регионе. Согласно данным, которые приводит Focus, с начала 2021 г. уже 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок — 12 из них уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.