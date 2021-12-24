Несколько немецких энергокомпаний обанкротились из-за высоких цен на газ
В Германии семь энергокомпаний прекратили работу или частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ, передает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое издание Focus.
Как пишет издание, многие компании прекратили работу из-за высоких цен на газ, которые в последнее время фиксируются на спотовых рынках. Однако потребители не должны опасаться отключения электричества. Согласно законодательству страны, если обслуживающая компания прекращает работу, то ее клиентов начинает обслуживать оператор с самой крупной потребительской базой в регионе. Согласно данным, которые приводит Focus, с начала 2021 г. уже 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок — 12 из них уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.
По данным газеты Handelsblatt, газ и электричество для потребителей в ФРГ подорожали в 2021 г. в среднем на 18,4 и 46,6%, в 2022 г. также ожидается рост цен.
По данным биржи ICE, 21 декабря стоимость январского фьючерса на нидерландском хабе TTF росла до $2224 за 1000 куб. м, хотя затем корректировалась до уровня чуть ниже $2200. Но уже 23 декабря цена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м.
Биржевые цены на сырье находятся на рекордных уровнях с начала осени на фоне ряда факторов, в том числе низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент РФ Владимир Путин также объяснял аномальный рост цен «системными изъянами» в европейском энергетическом секторе — в частности, переходом к биржевой торговле газом вместо долгосрочных контрактов.