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Бизнес

Meta и Google могут получить новые оборотные штрафы

Ведомости

Компании Meta Platforms (бывший Facebook) и Google могут получить новые оборотные штрафы за неудаление противоправной информации, сообщает Роскомнадзор.

«Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остаются более 2000 материалов в Facebook и Instagram (материнская организация Meta Platforms). Всего в 2021 г. Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн руб. У Google неудаленными остаются более 2600 материалов, в 2021 г. составлен 21 протокол, сумма штрафов – 51,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Наличие материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) с наложением оборотных штрафов, отметили в ведомстве.

Ранее 24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. Позднее сегодня суд в Москве назначил компании Meta Platforms оборотный штраф в размере почти 2 млрд руб.

Ранее по теме: Владельца Facebook оштрафовали почти на 2 млрд рублей вслед за Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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