Meta и Google могут получить новые оборотные штрафы

Ранее 24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. Позднее сегодня суд в Москве назначил компании Meta Platforms оборотный штраф в размере почти 2 млрд руб.