Meta и Google могут получить новые оборотные штрафы
Компании Meta Platforms (бывший Facebook) и Google могут получить новые оборотные штрафы за неудаление противоправной информации, сообщает Роскомнадзор.
«Материалы, которые приведены в протоколах, — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остаются более 2000 материалов в Facebook и Instagram (материнская организация Meta Platforms). Всего в 2021 г. Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн руб. У Google неудаленными остаются более 2600 материалов, в 2021 г. составлен 21 протокол, сумма штрафов – 51,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Наличие материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации) с наложением оборотных штрафов, отметили в ведомстве.
Ранее 24 декабря мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 7,22 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний. По этой части статьи размер штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение. Позднее сегодня суд в Москве назначил компании Meta Platforms оборотный штраф в размере почти 2 млрд руб.