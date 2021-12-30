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Производитель Gallina Blanca продаст предприятие в России

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GBFoods, производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России. Федеральная антимонопольная служба России разрешила ООО «Сиджи фудс» (непальский производитель лапши Wai Wai) приобрести российскую структуру GBFoods — ЗАО «Юроп фудс ГБ».

Стоимость сделки могла быть в диапазоне 1–1,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

«Юроп фудс ГБ» с 1998 г. управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускаются бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, макаронные изделия и приправы.

По данным NielsenIQ, продажи лапши быстрого приготовления в России за 11 месяцев 2021 г. выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гендиректор «Натурал фудс» (бренды Bon Appetit и Euro Express) Наталья Николаева предположила, что рост продаж лапши быстрого приготовления обеспечили покупатели с небольшим уровнем дохода, включая пенсионеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных