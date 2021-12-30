Производитель Gallina Blanca продаст предприятие в России
GBFoods, производитель продуктов для быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решил уйти из России. Федеральная антимонопольная служба России разрешила ООО «Сиджи фудс» (непальский производитель лапши Wai Wai) приобрести российскую структуру GBFoods — ЗАО «Юроп фудс ГБ».
Стоимость сделки могла быть в диапазоне 1–1,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
«Юроп фудс ГБ» с 1998 г. управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускаются бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, макаронные изделия и приправы.
По данным NielsenIQ, продажи лапши быстрого приготовления в России за 11 месяцев 2021 г. выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гендиректор «Натурал фудс» (бренды Bon Appetit и Euro Express) Наталья Николаева предположила, что рост продаж лапши быстрого приготовления обеспечили покупатели с небольшим уровнем дохода, включая пенсионеров.