Производитель Gallina Blanca продаст предприятие в России

По данным NielsenIQ, продажи лапши быстрого приготовления в России за 11 месяцев 2021 г. выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гендиректор «Натурал фудс» (бренды Bon Appetit и Euro Express) Наталья Николаева предположила, что рост продаж лапши быстрого приготовления обеспечили покупатели с небольшим уровнем дохода, включая пенсионеров.