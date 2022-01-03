Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет новым генсеком ОПЕК
Хайсам аль-Гайс, возглавлявший делегацию Кувейта в ОПЕК, был избран новым генеральным секретарем организации, говорится в пресс-релизе. Кандидатура аль-Гайса была единственной на голосовании министров стран нефтяного альянса.
Аль-Гайс вступит в должность 1 августа 2022 г. На новом посту он сменит нигерийца Мохаммеда Баркиндо, второй срок полномочий которого истекает в июле (ОПЕК назначает генерального секретаря сроком на три года с возможностью переизбрания еще один раз). Баркиндо занимает этот пост с 2016 г.
Ранее сообщалось, что вопрос о назначении нового главы альянса уже обсуждался в конце 2021 г., однако министры не смогли принять решение, поэтому голосование было перенесено на 3 января.
Аль-Гайс был главой кувейтской делегации с 2017 по 2021 г. В настоящее время он работает заместителем управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации (KPC) — единственной нефтедобывающей компании страны.