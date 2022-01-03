Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет новым генсеком ОПЕК

Аль-Гайс вступит в должность 1 августа 2022 г. На новом посту он сменит нигерийца Мохаммеда Баркиндо, второй срок полномочий которого истекает в июле (ОПЕК назначает генерального секретаря сроком на три года с возможностью переизбрания еще один раз). Баркиндо занимает этот пост с 2016 г.