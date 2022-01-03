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Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс станет новым генсеком ОПЕК

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Хайсам аль-Гайс, возглавлявший делегацию Кувейта в ОПЕК, был избран новым генеральным секретарем организации, говорится в пресс-релизе. Кандидатура аль-Гайса была единственной на голосовании министров стран нефтяного альянса.

Аль-Гайс вступит в должность 1 августа 2022 г. На новом посту он сменит нигерийца Мохаммеда Баркиндо, второй срок полномочий которого истекает в июле (ОПЕК назначает генерального секретаря сроком на три года с возможностью переизбрания еще один раз). Баркиндо занимает этот пост с 2016 г.

Ранее сообщалось, что вопрос о назначении нового главы альянса уже обсуждался в конце 2021 г., однако министры не смогли принять решение, поэтому голосование было перенесено на 3 января.

Аль-Гайс был главой кувейтской делегации с 2017 по 2021 г. В настоящее время он работает заместителем управляющего директора по международному маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации (KPC) — единственной нефтедобывающей компании страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных