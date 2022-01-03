Reuters: ОПЕК+ не будет пересматривать план по увеличению добычи нефти в феврале

Встреча министров стран-участниц запланирована на 4 января. В июле 2021 г. страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать нефтедобычу – на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 г. в объеме 9,7 млн баррелей в сутки. При этом встречи представителей стран ОПЕК+ проходят ежемесячно, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 г. ограничения составляют около 4 млн баррелей в сутки.