Reuters: ОПЕК+ не будет пересматривать план по увеличению добычи нефти в феврале
ОПЕК+ не будет пересматривать ранее согласованный план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в альянсе.
Источники «Интерфакса» также сообщают, что эксперты технического комитета ОПЕК+ не нашли оснований для пересмотра плана нефтедобычи.
Цены на нефть отреагировали ростом. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,4% — до $78,86 за баррель, февральский фьючерс марки WTI растет почти на 1% — до $75,95 за баррель по состоянию на 20:04 по мск.
Встреча министров стран-участниц запланирована на 4 января. В июле 2021 г. страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать нефтедобычу – на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 г. в объеме 9,7 млн баррелей в сутки. При этом встречи представителей стран ОПЕК+ проходят ежемесячно, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 г. ограничения составляют около 4 млн баррелей в сутки.