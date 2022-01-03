Газета
Бизнес

Reuters: ОПЕК+ не будет пересматривать план по увеличению добычи нефти в феврале

Ведомости

ОПЕК+ не будет пересматривать ранее согласованный план по увеличению добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в альянсе.

Источники «Интерфакса» также сообщают, что эксперты технического комитета ОПЕК+ не нашли оснований для пересмотра плана нефтедобычи.

Цены на нефть отреагировали ростом. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,4% — до $78,86 за баррель, февральский фьючерс марки WTI растет почти на 1% — до $75,95 за баррель по состоянию на 20:04 по мск.

Встреча министров стран-участниц запланирована на 4 января. В июле 2021 г. страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать нефтедобычу – на 400 000 баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 г. в объеме 9,7 млн баррелей в сутки. При этом встречи представителей стран ОПЕК+ проходят ежемесячно, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 г. ограничения составляют около 4 млн баррелей в сутки.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных