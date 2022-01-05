Meta оспорила решение британского регулятора о необходимости продажи Giphy
Американская компания Meta (ранее — Facebook) направила в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявление с требованием пересмотреть решение, согласно которому она должна продать другому игроку рынка сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную комиссию британского регулятора.
Meta не согласна с тем, что приобретение ею Giphy повлечет за собой «значительное снижение конкуренции» на рынке. По мнению компании, действия CMA характеризовались серьезными «процессуальными изъянами».
Giphy представляет собой платформу для создания и обмена GIF-анимациями, которые используются различными соцсетями, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat и TikTok, а также Apple для iMessage. Meta приобрела компанию в мае 2020 г. Тогда сумма сделки не раскрывалась, но издание Axios оценило ее в $400 млн.
Meta намеревалась интегрировать Giphy в принадлежащий ей Instagram, но была вынуждена приостановить этот процесс ввиду проверки CMA на соответствие антимонопольным требованиям. В итоге британское ведомство пришло к выводу, что после покупки платформы Meta может ограничить своим конкурентам доступ к анимированным изображениям или заставить их в обмен предоставлять больше личных данных пользователей. По оценке CMA, Meta контролирует примерно половину британского рынка медийной рекламы.
В октябре 2021 г. CMA выписало Meta штраф на $69,5 млн за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки — речь шла о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В ведомстве заявили, что американская компания «значительно ограничила объем» своих отчетов о ходе исполнения этого требования, несмотря на неоднократные предупреждения.