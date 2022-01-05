Meta оспорила решение британского регулятора о необходимости продажи Giphy

В октябре 2021 г. CMA выписало Meta штраф на $69,5 млн за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки — речь шла о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В ведомстве заявили, что американская компания «значительно ограничила объем» своих отчетов о ходе исполнения этого требования, несмотря на неоднократные предупреждения.