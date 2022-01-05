Газета
Бизнес

Meta оспорила решение британского регулятора о необходимости продажи Giphy

Ведомости

Американская компания Meta (ранее — Facebook) направила в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заявление с требованием пересмотреть решение, согласно которому она должна продать другому игроку рынка сервис анимированных изображений Giphy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную комиссию британского регулятора.

Meta не согласна с тем, что приобретение ею Giphy повлечет за собой «значительное снижение конкуренции» на рынке. По мнению компании, действия CMA характеризовались серьезными «процессуальными изъянами».

Giphy представляет собой платформу для создания и обмена GIF-анимациями, которые используются различными соцсетями, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat и TikTok, а также Apple для iMessage. Meta приобрела компанию в мае 2020 г. Тогда сумма сделки не раскрывалась, но издание Axios оценило ее в $400 млн.

Meta намеревалась интегрировать Giphy в принадлежащий ей Instagram, но была вынуждена приостановить этот процесс ввиду проверки CMA на соответствие антимонопольным требованиям. В итоге британское ведомство пришло к выводу, что после покупки платформы Meta может ограничить своим конкурентам доступ к анимированным изображениям или заставить их в обмен предоставлять больше личных данных пользователей. По оценке CMA, Meta контролирует примерно половину британского рынка медийной рекламы.

В октябре 2021 г. CMA выписало Meta штраф на $69,5 млн за уклонение от регулярного предоставления информации в рамках проверки сделки — речь шла о выдвинутом к Meta требовании конкурировать с Giphy так же, как она делала бы это без слияния. В ведомстве заявили, что американская компания «значительно ограничила объем» своих отчетов о ходе исполнения этого требования, несмотря на неоднократные предупреждения.

Ранее по теме: Facebook оштрафовали на $70 млн в Британии из-за проверки покупки Giphy

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных