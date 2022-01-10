Средняя стоимость минимального тарифа на сотовую связь за год снизилась на 15%

Одновременно операторы связи начали повышать цены на дорогие тарифы. МТС сообщила, что стоимость части тарифов вырастет на 60 руб. при сохранении пакета услуг. В МТС изданию сообщили, что стоимость тарифов выросла из-за роста стоимости содержания и строительства сетей, роста цен на электричество и услуги внешних подрядчиков. Цена увеличится только для 25% тарифов, уточнили в компании.