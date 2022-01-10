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Средняя стоимость минимального тарифа на сотовую связь за год снизилась на 15%

Ведомости

Средняя цена минимального тарифа мобильной связи в России по итогам 2021 г. снизилась на 15% до 278 руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review. Показатель упал до уровня 2017 г.

По данным аналитиков, самая дешевая мобильная связь в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Ханты-Мансийском АО, Сахалинской области и Москве. Дороже всего услуги связи стоили в 2021 г. в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Снижение цены минимального пакета услуг произошло из-за отказов от безлимитных тарифов и запуска МТС и Tele2 дешевых новогодних тарифов, объяснил руководитель Content Review Сергей Половников. Такие меры, по его словам, позволили увеличить доступность связи в регионах с традиционно высокими тарифами.

Одновременно операторы связи начали повышать цены на дорогие тарифы. МТС сообщила, что стоимость части тарифов вырастет на 60 руб. при сохранении пакета услуг. В МТС изданию сообщили, что стоимость тарифов выросла из-за роста стоимости содержания и строительства сетей, роста цен на электричество и услуги внешних подрядчиков. Цена увеличится только для 25% тарифов, уточнили в компании.

По словам Половникова, операторы увеличивают стоимость других тарифов, чтобы перевести абонентов на подписки, которые включают их онлайн-кинотеатры и другие сервисы, поэтому делают использование одного дорогого тарифа невыгодным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных