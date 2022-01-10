Средняя стоимость минимального тарифа на сотовую связь за год снизилась на 15%
Средняя цена минимального тарифа мобильной связи в России по итогам 2021 г. снизилась на 15% до 278 руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review. Показатель упал до уровня 2017 г.
По данным аналитиков, самая дешевая мобильная связь в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Ханты-Мансийском АО, Сахалинской области и Москве. Дороже всего услуги связи стоили в 2021 г. в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.
Снижение цены минимального пакета услуг произошло из-за отказов от безлимитных тарифов и запуска МТС и Tele2 дешевых новогодних тарифов, объяснил руководитель Content Review Сергей Половников. Такие меры, по его словам, позволили увеличить доступность связи в регионах с традиционно высокими тарифами.
Одновременно операторы связи начали повышать цены на дорогие тарифы. МТС сообщила, что стоимость части тарифов вырастет на 60 руб. при сохранении пакета услуг. В МТС изданию сообщили, что стоимость тарифов выросла из-за роста стоимости содержания и строительства сетей, роста цен на электричество и услуги внешних подрядчиков. Цена увеличится только для 25% тарифов, уточнили в компании.
По словам Половникова, операторы увеличивают стоимость других тарифов, чтобы перевести абонентов на подписки, которые включают их онлайн-кинотеатры и другие сервисы, поэтому делают использование одного дорогого тарифа невыгодным.