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Бизнес

Причиненный казахстанскому бизнесу ущерб от беспорядков превысил $200 млн

Ведомости

Общий размер ущерба, причиненного бизнесу Казахстана в результате беспорядков, по предварительным оценкам, превысил 93,7 млрд тенге (более $213 млн), сообщила Национальная палата предпринимателей страны «Атамекен» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что наибольшие потери понесли предприятия Алма-Аты. На них пришлись 92,2 млрд тенге от общей суммы ущерба ($209,6 млн).

К 10 января в список пострадавших вошли 1319 субъектов бизнеса из девяти регионов Казахстана, уточнили в «Атамекене». Большинство из них из сферы торговли и финансов — 1245 и 37 соответственно. Также пострадали 25 компаний общепита, девять из области логистики и два СМИ.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии митинговать стали в других крупных городах страны. В итоге протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Демонстранты предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, в том числе на некоторое время захватили старую резиденцию президента республики в Алма-Ате.

В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 19 января. Глава государства отправил правительство в отставку, сменил первого президента республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в борьбе с участниками беспорядков. По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным.

В итоге государства ОДКБ, включая Россию, направили в Казахстан миротворцев. Россиян, находящихся там, эвакуируют из республики. Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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