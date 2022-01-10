Причиненный казахстанскому бизнесу ущерб от беспорядков превысил $200 млн
Отмечается, что наибольшие потери понесли предприятия Алма-Аты. На них пришлись 92,2 млрд тенге от общей суммы ущерба ($209,6 млн).
К 10 января в список пострадавших вошли 1319 субъектов бизнеса из девяти регионов Казахстана, уточнили в «Атамекене». Большинство из них из сферы торговли и финансов — 1245 и 37 соответственно. Также пострадали 25 компаний общепита, девять из области логистики и два СМИ.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Впоследствии митинговать стали в других крупных городах страны. В итоге протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Демонстранты предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, в том числе на некоторое время захватили старую резиденцию президента республики в Алма-Ате.
В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 19 января. Глава государства отправил правительство в отставку, сменил первого президента республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в борьбе с участниками беспорядков. По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным.
В итоге государства ОДКБ, включая Россию, направили в Казахстан миротворцев. Россиян, находящихся там, эвакуируют из республики. Токаев объявил 10 января общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.