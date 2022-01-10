Причиненный казахстанскому бизнесу ущерб от беспорядков превысил $200 млн

В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 19 января. Глава государства отправил правительство в отставку, сменил первого президента республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в борьбе с участниками беспорядков. По словам Токаева, ответственность за происходящее лежит на международных террористических группах и нападение является спланированным.